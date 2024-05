MultiVersus è tornato, sempre gratis, da oggi

Il gioco di combattimento free-to-play MultiVersus torna oggi disponibile per tutti grazie a Warner Bros. Games e allo sviluppatore Player First Games.

Da molti definito come il vero concorrente di Super Smash Bros., il gioco è nuovamente tra noi.

Considerando anche la mole realmente sorprendente di novità in arrivo per il titolo in questione, c'è da essere abbastanza contenti.

Gli sviluppatori hanno svelato che la modalità manutenzione è terminata ufficialmente alle 13 ora italiana (relativamente alla versione console). I giocatori PC dovranno invece attendere fino alle ore 19.

Ricordiamo, per coloro che non hanno mai sentito parlare (cosa impossibile, ma tant'è) che MultiVersus è un picchiaduro a piattaforme free-to-play che presenta un roster in continua espansione di personaggi popolari basati sui franchise di Warner Bros. Discovery.

Pubblicato da Warner Bros. Games, MultiVersus ha debuttato nel luglio 2022 come gioco di combattimento free-to-play su Unreal Engine 4.

Sebbene il titolo abbia ottenuto decine di milioni di giocatori durante la sua beta, lo sviluppatore Player First Games ha preso l'insolita decisione di chiudere il gioco un anno dopo, nel giugno 2023 (il gioco offline locale era ancora disponibile).

Da allora, lo sviluppatore si è dato da fare, ricostruendo il gioco in Unreal Engine 5 e aggiungendo una nuova modalità giocatore contro ambiente e nuove mosse per ogni personaggio.

Il team ha utilizzato il feedback della open beta per rielaborare il gioco e prepararlo per il rilancio, promettendo che i progressi e la valuta dei giocatori sarebbero stati trasferiti al lancio completo.

Oltre a questo, anche nuove aggiunte come Joker (dai fumetti DC), Jason Voorhees (Venerdì 13) e Banana Guard (Adventure Time) disponibili al lancio, e l'Agente Smith (Matrix) che sarà invece disponibile più avanti nella Stagione 1.

Insomma, il ritorno del picchiaduro gratuito mira a bissare le qualità del lancio originale, come vi abbiamo raccontato nel nostro provato.