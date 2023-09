Ricordate MultiVersus? Il ritorno sembrerebbe vicino

Per MultiVersus potrebbe essere quasi vicino il momento di prendersi una rivincita: il platform fighter con i personaggi di casa Warner Bros. aveva ottenuto un impressionante successo in occasione del lancio, ma subendo un clamoroso e preoccupante crollo nelle successive stagioni e dopo scelte decisamente discutibili, oltre a problemi che non erano mai stati effettivamente risolti.

Così, il team di Player First Games decise di prendere una scelta quasi clamorosa: interrompere il supporto alla beta del gioco, rimuovere il titolo da tutti gli store e prepararsi a un rilancio in grande stile, previsto ufficialmente per il 2024 e che vedrà l'esordio della versione completa.

Insomma, un ciclo vitale decisamente complicato per il rivale free-to-play di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate invece su Amazon): dopo lunghissime settimane senza alcun aggiornamento ufficiale, potrebbero però esserci buone notizie in vista per i fan.

Come segnalato da TheGamer, nelle scorse ore è infatti riemersa a sorpresa la pagina ufficiale di MultiVersus su PlayStation Store, dopo che come segnalavamo in precedenza era ormai diventata inaccessibile: potete visualizzarla al seguente indirizzo.

Al momento non è presente alcuna data ufficiale, né vi è naturalmente la possibilità di scaricarlo, ma gli utenti interessati potranno aggiungere ufficialmente il platform fighter alla propria wishlist.

Un ritrovamento decisamente curioso, dato che quella PlayStation è ancora l'unica versione attualmente disponibili sugli store, ma poche ore dopo il ritrovamento è tornato a parlare sui social il director Tony Huynh, sottolineando che è stata una «buona giornata».

Today was a good day. — Tony Huynh (@Tony_Huynh) September 23, 2023

Questa apparizione a sorpresa sembrerebbe suggerire che qualcosa si stia muovendo per l'imminente ritorno di MultiVersus, ma che ci sarà ancora da lavorare per le versioni Xbox e PC, attualmente ancora senza pagine ufficiali sui relativi negozi online.

Che ci sia dunque un annuncio in vista, magari per una possibile riapertura della beta prima del 2024? Difficile saperlo con certezza, ma questo ritrovamento fa ben sperare: vi terremo prontamente aggiornati.

Ricordiamo che quando sarà nuovamente disponibile, in attesa di capire l'effettiva data, i giocatori potranno tornare a utilizzare tutti i contenuti già sbloccati o acquistati: è anche per questo motivo che il team di sviluppo ha scelto di non effettuare alcun rimborso per la chiusura.