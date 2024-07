MultiVersus, arriva un nuovo aggiornamento con novità gratis

MultiVersus, il picchiaduro a piattaforme free-to-play di WB Games, sta per ricevere un enorme aggiornamento del gioco, che aggiungerà il supporto per l'ultimo personaggio giocabile e apporterà molte modifiche e miglioramenti.

Quello che è da molti considerato come il vero concorrente di Super Smash Bros. (i cui ultimi capitoli li trovate su Amazon) è infatti stato da poco rilanciato.

Un ritorno riuscito a metà, visto che nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «per motivi che probabilmente non capiremo mai del tutto, Player First Games ha deciso di ricreare da zero un gioco che già funzionava adeguatamente, complicandosi inutilmente la vita. Il risultato è un platform fighter che, pur rimanendo divertente come una volta, si è presentato ai nastri di partenza senza feature utili e con una gestione delle microtransazioni particolarmente aggressiva.»

Ora, come riportato anche da PushSquare, Agente Smith si unirà al divertimento questo mese, anche se c'è molto altro da aspettarsi con questa patch.

Smith sarà disponibile per tutti i giocatori il 23 luglio 2024, data in cui sarà possibile acquistarlo utilizzando la Valuta del Combattente.

Tuttavia, può essere sbloccato già dall'8 luglio se si completano abbastanza Rifts nell'evento "Batti Rifts, ottieni l'Agente Smith gratis".

A proposito di Rifts, questi sono stati modificati per diminuire il numero di stelle necessarie per sbloccare tutto.

Inoltre, un nuovo pulsante vi permetterà di equipaggiare automaticamente le gemme se quelle attuali non sono compatibili, così come le opzioni per riprovare un Rifts o abbandonarne immediatamente uno (quando si è in single-player).

Inoltre, l'aggiornamento aggiungerà due modalità a MultiVersus: Free for All e Spectator.

La prima elimina semplicemente gli aspetti tipici delle battaglie a squadre: tutti e quattro i giocatori competono per raggiungere per primi i quattro ring-out. La seconda consente a un massimo di quattro persone di assistere alle partite in modalità Partita personalizzata.

L'aggiornamento reintrodurrà anche le statistiche post-partita, aggiungerà un oggetto gratuito giornaliero nel negozio e implementerà ulteriori preferenze di input.

Inoltre, sono state apportate molte modifiche al bilanciamento dei personaggi: Bugs Bunny e Banana Guard sono stati depotenziati, mentre altri sono stati migliorati, come LeBron James, Finn e Jake.

Ricordiamo che di recente il gioco ha visto anche nuove aggiunte come Joker (dai fumetti DC), Jason Voorhees (Venerdì 13) e Banana Guard (Adventure Time) disponibili al lancio.