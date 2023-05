MSI Vector GP76, notebook gaming con RTX 3080 Ti, con 900€ di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui notebook gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello MSI Vector GP76, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.099€, con uno sconto del 30% e un risparmio reale di 900€.

Il notebook gaming MSI Vector GP76 è un vero e proprio concentrato di potenza, in quanto è munito del processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H), per un'esperienza di gioco eccezionale. Ad accompagnare la CPU, troviamo la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti dotata di 16 GB di memoria GDDR6. Questo elemento garantisce una resa grafica sorprendente, perfetta per gestire gli ultimi giochi del mercato e per sfruttare appieno gli effetti di Ray Tracing.

Il notebook gaming MSI Vector GP76 vanta un ampio schermo IPS da 17,3 pollici, con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Queste caratteristiche lo rendono l'ideale per affrontare giochi frenetici, garantendo una visualizzazione sempre fluida e senza ritardi. Per assicurare una risposta rapida nel caricamento di giochi e applicazioni, MSI ha integrato un veloce SSD NVMe da 1 TB.

Per garantire un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, il notebook gaming MSI Vector GP76 è dotato di 16 GB di RAM DDR4 con una velocità di 3.200 MHz. Infine, per completare il quadro, il dispositivo offre una vasta gamma di porte per il collegamento di tutti gli accessori di gioco necessari, come mouse, tastiere e cuffie.

