MSI Katana 15 B12VGK-889IT a un prezzo straordinario: sconto di 450€!

Durante il Black Friday su Amazon, se state cercando un notebook da gaming estremamente potente, ci sono molte offerte allettanti. Una di queste include l'eccezionale MSI Katana 15 B12VGK-889IT, dotato di una potente Nvidia RTX 4070. Attualmente, c'è uno sconto speciale che vi permette di acquistarlo a soli 1.499€ invece che 1.949€.

Questo sconto rappresenta una rara opportunità per questo notebook, che garantisce prestazioni così elevate da poter gestire facilmente anche l'ultimo Alan Wake 2, giudicato dai critici come il gioco tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. Inoltre, con l'acquisto di questo notebook, riceverete in omaggio una copia di Alan Wake 2.

MSI Katana 15 B12VGK-889IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Le prestazioni del MSI Katana 15 sono ideali per chi aspira a un'esperienza di gioco di altissimo livello, superando la qualità delle console, il tutto in un pacchetto relativamente leggero. Nonostante il suo avanzato sistema di dissipazione, il peso di 2,20 kg è sorprendentemente contenuto, specialmente se confrontato con i notebook tradizionali che solitamente pesano intorno a un chilogrammo e mezzo.

Questo notebook è focalizzato sul gaming e sulle alte prestazioni, come dimostra la sua capacità di gestire titoli impegnativi. È importante ricordare che l'offerta Amazon comprende una copia di Alan Wake 2, aumentando l'attrattiva di questo acquisto, specialmente per chi desidera questo gioco che richiede PC o laptop di alto livello per girare con impostazioni grafiche elevate.

Il prezzo del notebook durante il Black Friday è estremamente vantaggioso, essendo stato offerto in precedenza a circa 100€ in più, senza considerare il prezzo medio di 1.699€. Questa è un'occasione da non perdere, specialmente con l'inclusione di un gioco importante come Alan Wake 2.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina Amazon del prodotto, dove potrete esplorare altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Tuttavia, vi consigliamo di agire rapidamente, dato che le scorte potrebbero esaurirsi presto

