Mouse gaming wireless SteelSeries con uno sconto del 25%!

Desiderate un nuovo mouse gaming di qualità di dimensioni contenute e adatto per gli eSports? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il mouse gaming SteelSeries Prime Mini Wireless a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa al mouse gaming SteelSeries Prime Mini Wireless, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, rispetto agli usuali 106,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 27€.

Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini Wireless è dotato del sensore ottico TrueMove Air, che offre un tracciamento preciso e reattivo con una risoluzione fino a 18.000 DPI, garantendo un controllo del cursore estremamente preciso.

Uno dei punti di forza del mouse gaming SteelSeries Prime Mini Wireless è la sua leggerezza. Con un peso di soli 73 grammi, il dispositivo è incredibilmente leggero, il che può ridurre l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco e garantire movimenti rapidi e fluidi.

Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini Wireless è dotato di una connettività senza fili veloce e affidabile con una latenza quasi inesistente, grazie alla tecnologia Quantum 2.0 Wireless. La durata della batteria è impressionante, con fino a 100 ore di gioco con una singola carica.

