Mouse gaming Trust a mano di 9€! Vero affare!

Siete alla ricerca di un nuovo mouse gaming dall'ottimo rapporto qualità/prezzo? Oggi abbiamo l'offerta per voi| Infatti, il mouse gaming Trust Gaming GXT 108 Rava è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile.

Potete portarvi a casa il mouse gaming Trust Gaming GXT 108 Rava a soli 8,99€, con uno sconto del 55% e un risparmio reale di 11€ sul prezzo consigliato di 19.99€.

Il mouse Trust Gaming GXT 108 Rava è stato progettato per affrontare qualsiasi situazione di gioco, dallo sniping in uno sparatutto alla gestione di un intero esercito.

Dotato di un sensore ottico di precisione, il mouse Trust Gaming GXT 108 Rava offre la possibilità di scegliere tra quattro diversi livelli DPI (600, 1200, 1600 e 2000 DPI) grazie all'apposito pulsante di selezione della velocità. Questo consente di adattare il mouse alle proprie esigenze: si può impostare un DPI inferiore per una mira precisa negli spari di cecchino, o un DPI più elevato per riflessi veloci e una rapida esplorazione dell'ambiente di gioco.

Il design futuristico del mouse Trust Gaming GXT 108 Rava, unitamente all'illuminazione a sette colori, conferisce un tocco di vita alla configurazione del vostro spazio gaming. Tra le caratteristiche fondamentali di questo mouse troviamo il pulsante di selezione della velocità, il ciclo di colori multi LED, e un rivestimento superiore in gomma per una presa salda e sicura durante il gioco. Inoltre, il cavo intrecciato da 1,7 m è resistente e antigroviglio, garantendo un minor trascinamento rispetto ai cavi normali e prevenendo l'aggrovigliamento nei momenti cruciali.

Leggi anche Mouse da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche i migliori monitor gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.