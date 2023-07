Mouse gaming SteelSeries Prime Mini a meno di metà prezzo!

Desiderate un nuovo mouse gaming di qualità di dimensioni contenute e adatto per gli eSports? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere il mouse gaming SteelSeries Prime Mini a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa al mouse gaming SteelSeries Prime Mini, che attualmente potete portarvi a casa a soli 24,99€, rispetto al prezzo consigliato di 54€, con uno sconto del 54% e un risparmio reale di 29€.

Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini combina un design ergonomico con una tecnologia avanzata, per fornire un'esperienza di gioco fluida e precisa. Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini si distingue per il suo design leggero e minimalista. Con un peso di soli 61 grammi, è uno dei mouse da gioco più leggeri sul mercato. Il suo design è stato ottimizzato per garantire comfort e controllo durante le lunghe sessioni di gioco, con una forma che si adatta bene a diverse prese delle mani.

Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini è dotato di un sensore ottico ad alta precisione con una risoluzione massima di 18.000 DPI, che permette di avere un controllo estremamente accurato del movimento del cursore. Il mouse gaming SteelSeries Prime Mini ha sei pulsanti programmabili, che possono essere configurati per eseguire varie funzioni o comandi di gioco. I tasti sono progettati per garantire una risposta rapida e affidabile, con un sistema di attivazione meccanica che garantisce una sensazione di clic soddisfacente.

Inoltre, il mouse è dotato di illuminazione RGB personalizzabile, permettendovi di cambiare i colori e gli effetti luminosi per abbinare il mouse al proprio stile o configurazione di gioco.

