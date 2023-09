Mouse gaming Corsair Katar Elite Wireless in super sconto! Risparmi il 21%!

Se siete videogiocatori alla ricerca del mouse perfetto, non potete permettervi di perdere l'offerta incredibile su Amazon per il Corsair Katar Elite Wireless. Questo straordinario dispositivo è attualmente disponibile con uno sconto del 21%, una riduzione di prezzo che vi consentirà di vivere un'esperienza di gioco senza paragoni, senza svuotare il portafoglio.

Corsair Katar Elite Wireless è un mouse gaming che si distingue per la sua leggerezza estrema e agilità di movimento. Con un peso di soli 69 grammi, il mouse è stato progettato per massimizzare la manovrabilità, rendendolo ideale per giocatori che preferiscono una presa "claw" o "finger". L'agilità del mouse è ulteriormente supportata dal suo sensore ottico Marksman, che offre una sensibilità fino a 26.000 DPI. Questo assicura un tracciamento ultra preciso, che è fondamentale in giochi che richiedono una mira accurata.

Ma le caratteristiche di questo mouse non si fermano qui. È dotato di 6 pulsanti programmabili che permettono agli utenti di assegnare funzioni specifiche per differenti giochi, rendendo l'esperienza di gioco ancor più immersiva. Gli interruttori meccanici sotto i pulsanti garantiscono una risposta rapida e un feedback tattile soddisfacente. In termini di connettività, il mouse gaming Corsair Katar Elite Wireless utilizza una tecnologia wireless con latenza molto bassa, eliminando i problemi di ritardo che a volte affliggono i dispositivi wireless. Questo lo rende una scelta eccellente per i gamer competitivi che richiedono le prestazioni più rapide e affidabili.

