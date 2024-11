Morto Tony Todd, voce di Venom in Spider-Man 2: aveva 69 anni

Nelle ultime ore è stata purtroppo annunciata la scomparsa di Tony Todd, noto attore e doppiatore che ci ha lasciato all'età di 69 anni lo scorso 6 novembre.

Secondo quanto confermato dai familiari alla redazione di The Hollywood Reporter, pare che l'attore sia morto a causa di complicazioni di un tumore contro cui combatteva da diverso tempo.

Tony Todd era noto sul grande e piccolo schermo televisivo, avendo preso parte in particolar modo con ruoli importanti alle saghe di Candyman e Final Destination: tra le sue apparizioni più importanti segnaliamo anche Platoon, Star Trek The Next Generation e The Young and the Restless.

Ma i fan dei videogiochi hanno avuto modo di apprezzarlo più recentemente soprattutto nel ruolo di Venom, il celebre anti-eroe dei fumetti, su Marvel's Spider-Man 2.

Il sequel realizzato da Insomniac Games aveva messo in grande risalto le sue abilità, conferendo al personaggio un ruolo molto importante nella storia che, inizialmente, pare dovesse essere anche più ampio.

Tony Todd aveva infatti ammesso che gli sviluppatori avevano utilizzato solo il 10% dei dialoghi che erano stati registrati per il gioco: ciò aveva fatto pensare all'ipotesi di un possibile spin-off dedicato interamente a Venom, sfruttando magari il materiale tagliato.

La notizia ha ovviamente sconvolto il team di Insomniac Games, che ha prontamente omaggiato l'attore con una frase finale significativa: «Noi siamo Venom... per sempre».

Ma questa non è stata l'unica apparizione di Tony Todd nel mondo dei videogiochi: ricordiamo infatti che un altro dei suoi ruoli più celebri è quello del narratore di Layers of Fear 2, come ricordato giustamente da Bloober Team nel suo messaggio di cordoglio.

Tra gli altri ruoli dell'attore, Eurogamer.net ci ricorda l'ammiraglio Tony Briggs in Black Ops 2, i Vortigaunt di Half-Life 2 e Half-Life Alyx, Doctor Rogers in Back 4 Blood e diversi personaggi di Dota 2: Dragon Knight, Night Stalker e Viper.

Inoltre, a breve potremo sentire nuovamente la sua voce in Indiana Jones e l'Antico Cerchio, dove interpreterà Locus.

L'intera redazione di SpazioGames.it si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi dell'artista scomparso, ringraziandolo per il suo contributo all'industria dei videogiochi e non solo.

Nel caso vogliate scoprire la sua interpretazione nei panni di Venom, segnaliamo che trovate Marvel's Spider-Man 2 in sconto su Amazon.