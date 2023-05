Mortal Kombat 12 potrebbe essere svelato da questa settimana

Dopo i numerosi indizi arrivati nelle scorse giornate, potrebbe essere finalmente quasi giunto il momento di vedere da vicino il dodicesimo capitolo della saga di Mortal Kombat.

Il successore di Mortal Kombat 11 (trovate l'edizione Ultimate su Amazon), complice anche un finale particolarmente ambizioso, sembrerebbe pronto ad eseguire un vero e proprio reset temporale della saga, inaugurando un nuovo ciclo di Kombattimenti Mortali.

Mortal Kombat 12 — che potrebbe in realtà chiamarsi Mortal Kombat 1 — sarebbe dunque un reboot in piena regola, almeno stando a quelli che sono i primi teaser arrivati direttamente dagli sviluppatori.

Tra questi non poteva che esserci in prima linea lo stesso Ed Boon, autore e storico produttore esecutivo della serie che si diverte spesso sui social a stuzzicare la curiosità dei fan, ripetendosi proprio nelle scorse ore con un nuovo tweet criptico.

Il creatore ha infatti pubblicato un post in cui segnala semplicemente che «Questa settimana dovrebbe essere divertente», anticipando possibilmente che nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'attesissimo reveal ufficiale di Mortal Kombat 12.

T

H

I

S



W

E

E

K



SHOULD BE FUN 🐉 — Ed Boon (@noobde) May 17, 2023

La formattazione stessa del post ha inevitabilmente portato a numerose analisi: innanzitutto, il tweet è stato scritto per raffigurare quella che sembrerebbe essere una lettera "L", la numero 12 dell'alfabeto.

Ripetendo questo stesso ragionamento per l'ordine delle parole "This Week", è possibile ottenere anche i numeri 56 e 44, che una volta sottratti lasciano soltanto... il numero 12, per l'appunto.

Woah…. Koincidence??



If “L” = 12 then….



A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26



T 20

H 08

I 09

S 19

Total=56



W 23

E 05

E 05

K 11

Total=44



56-44=12



Mind blown! Mad genius #number12iseverywhere pic.twitter.com/Krq95iASs8 — The Schubey (@ZacsNotDead) May 17, 2023

Insomma, questo divertente tweet criptico sembrerebbe suggerire a tutti gli effetti che l'annuncio del capitolo numero "12" di Mortal Kombat stia davvero per arrivare. A prescindere che si chiami effettivamente Mortal Kombat 12 o il chiacchierato Mortal Kombat 1.

Ovviamente, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di un'eventuale conferma ufficiale: continueremo ad aggiornarvi tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, nonostante manchi ancora l'annuncio ufficiale, cominciano a rincorrersi in rete le voci sui possibili Kombattenti in arrivo, che potrebbero includere anche due guest star di tutto rispetto.