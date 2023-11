Mortal Kombat 1, volete giocare coi Kameo? Ora potete

Sembra che Mortal Kombat 1 abbia ancora qualche asso nella manica, visto che qualcuno è riuscito a rendere i Kameo giocabili.

Il gioco (trovate scontata la Premium Edition su Amazon), ha infatti dalla sua questi combattenti "spalla", non selezionabili come tutti gli altri.

Pur con qualche piccolo inciampo nella prima stagione che non è piaciuto a tutti, i fan non hanno comunque tolto gli occhi di dosso da MK1.

Ora, come riportato anche da The Gamer, un modder di Mortal Kombat 1 ha reso i combattenti Kameo come Jax, Sareena e Stryker completamente giocabili scambiando i loro moveset con altri personaggi del roster.

Per quanto sia fantastico vedere personaggi storici come Stryker, Motaro e Sareena apparire in questi slot Kameo e fare finalmente la loro comparsa in un nuovo MK dopo così tanto tempo, molti fan hanno chiesto di vederli trasformarti in combattenti controllabili in futuro.

Anche se sembra improbabile che ciò accada, dato che la maggior parte dei DLC di Mortal Kombat 1 sono già stati svelati, un modder ha ora compiuto il miracolo.

Il modder in questione è ermaccer, il quale ha iniziato a rendere i Kameo pienamente giocabili, dando ai loro modelli il moveset di un altro combattente.

Come si può vedere dal video, la mod essenzialmente riveste i principali combattenti giocabili e scambia il loro modello con quello di un Kameo, rendendoli di fatto effettivamente giocabili.

La mod mantiene anche gli effetti sonori e le animazioni facciali dei Kameo, un tocco di classe che fa sembrare il tutto più di un semplice scambio di modelli.

Purtroppo, questo significa che i combattenti Kameo non mantengono le loro mosse o abilità uniche e finiscono per giocare come gli altri personaggi del roster, ma è comunque bello vedere Stryker, Sareena, Jax e Sonya fare qualcosa di più che eseguire semplici mosse assist e bloccare combo.

Ricordiamo che nelle scorse giornate NetherRealm ha rilasciato una nuova patch: tra le sue piccole novità, è stata implementata anche la nuova Fatality a pagamento... decisamente disgustosa.

Tra i personaggi DLC previsti segnaliamo che arriverà anche Patriota di The Boys, ma che questi non sarà reinterpretato dal protagonista della serie TV.