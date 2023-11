Mortal Kombat 1, la nuova Fatality a pagamento sta disgustando i fan

Il nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 1 si sta preparando a introdurre una nuova Fatality a pagamento, questa volta dedicata al Giorno del Ringraziamento.

Quella delle mosse finali disponibili esclusivamente tramite microtransazioni è una mossa che non è stata affatto gradita dai fan, come vi avevamo raccontato in una notizia dedicata, e Warner Bros. ha deciso di fare un piccolo passo indietro proponendo tre Fatality al prezzo di una.

Difficile immaginare che questa nuova strategia possa davvero avere effetto su quei fan che hanno criticato la decisione di rendere a pagamento quelli che, di fatto, restano filmati visibili in-game.

Ad ogni modo, Warner Bros. ha già annunciato che la seconda Fatality di Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon), dopo quella di Halloween, sarà quella del Giorno del Ringraziamento: la mossa finale in questione è già emersa in rete ed è decisamente più cruda di quanto molti utenti si aspettassero.

Come segnalato da TheGamer, molti utenti l'hanno già definita "sconvolgente" e "disgustosa", oltre a sottolineare che possa proprio fare "schifo" da guardare. E anche se è davvero assurda, come la saga ci ha insegnato, non ce la sentiamo francamente di dar loro torto.

Se siete curiosi di vederla, ve la riproporremo qui di seguito. Un ultimo avvertimento però, se possiamo: evitate di guardarla dopo avere appena mangiato.

Secondo il dataminer che ha diffuso la clip, pare che la Fatality sia comunque ancora incompleta: dato che non è stata ancora rilasciata, mancano infatti alcuni oggetti che dovrebbero essere inseriti nella release definitiva.

Tuttavia, ci sono già abbastanza dati da mostrarci la mossa finale vera e propria: decisamente disgustosa, di quelle che non vi augurereste mai che venga fatta contro di voi in un incontro online. Ma anche delirante e assurda, com'è giusto che sia.

Meno giusto che venga proposta in un bundle a pagamento, ma purtroppo non pare che Warner Bros. abbia intenzione di cambiare idea al riguardo.

Ad ogni modo, nonostante le polemiche sulle microtransazioni, Mortal Kombat 1 è indubbiamente un picchiaduro estremamente divertente: l'ultimo capitolo di NetherRealm è stato premiato anche dalle vendite complessive, che hanno superato perfino quelle di Street Fighter 6.

Ma l'ultimo capitolo di Mortal Kombat è riuscito a portarsi a casa anche il sorprendete premio di miglior gioco multiplayer ai Golden Joystick Awards, a dimostrazione di quanto abbia comunque fatto breccia tra il pubblico.