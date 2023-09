Mortal Kombat 1 sembra aver trascurato uno dei più grandi eroi "incompresi" della saga

Mortal Kombat 1, l'atteso riavvio della saga che prosegue gli eventi narrati nel precedente episodio, è tra noi, con una rosa di kombattenti che in molti abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni.

L'ultimo capitolo della serie (trovate la bellissima Kollector's Edition su Amazon) è riuscito a proporsi come un gioco fresco per i neofiti ma anche familiare e per i fan di vecchia data.

Advertisement

Tra alti e bassi, come vi abbiamo spiegato nella nostra videorecensione, gran parte del fascino è dovuto anche ai kombattenti, con un'ampia dose di brutalità e Kombo tutte da scoprire. Se non fosse per la mancanza di un personaggi in particolare che in molti hanno notato.

Come segnalato via Reddit, il nuovo capitolo la saga di Mortal Kombat sembra aver dimenticato uno dei suoi eroi più incompresi: stiamo parlando di Shujinko.

Shujinko era l'uomo destinato a sostituire Liu Kang come protagonista di Mortal Kombat, secondo alcuni. Del resto, il suo arrivo in Mortal Kombat: Deception è stato davvero deludente e meritava sicuramente una seconda chance.

Anche se era un personaggio a tutto tondo, la trama è risultata piatta rispetto ai personaggi che avrebbe dovuto guidare nel franchise. A differenza di ninja come Scorpion e Sub-Zero o monaci come Liu Kang, Shujinko non ha avuto alcuno slancio rispetto al mondo che lo circonda.

Ora, con l'uscita di Mortal Kombat 1, abbiamo visto il ritorno di personaggi come Tanya e Havik, i quali hanno debuttato nello stesso periodo di Shujinko e che sono stati portati nuovamente in vita in questa nuova era guidata dal Dio del Fuoco Liu Kang.

E Shujinko? Per lui dobbiamo accontentarci di un ruolo Kameo, sotto forma di mimica dello stile di combattimento dell'avversario. Il suo design ricorda i classici film di arti marziali, quindi se siete fan di questa vecchia estetica, non avrete problemi.

Inoltre, il kombattente ha una bella Fatality, il Five Palm Strike, basata sulla "tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita" di Kill Bill: Vol. 2, usata da Beatrix Kiddo per uccidere Bill. Peccato solo che per il resto Shunjiko non abbia avuto lo spazio che meritava.

Per il resto, se su next-gen e PC MK1 è comunque rivelato un picchiaduro eccellente, i fan su Switch hanno ben poche ragioni per sorridere: la versione Switch si è rivelata molto inferiore alle attese, diventando protagonista di divertenti meme.

E come se tutto ciò non bastasse, mancano perfino le Invasioni al lancio, una delle novità più apprezzate di questa nuova edizione.