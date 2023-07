Mortal Kombat 1 sarà supportato a lungo: parola di Ed Boon

Mortal Kombat 1 sarà un nuovo inizio per la brutale saga picchiaduro e in quanto tale vuole cercare di conquistare una vasta quantità di fan per il nuovo ciclo della saga, probabilmente il più ambizioso mai visto per la serie.

I fan dei picchiaduro sono ormai abituati a vedere supporti particolarmente longevi per i loro titoli, anche se abbiamo assistito a casi atipici in cui gli aggiornamenti si sono interrotti prima del previsto.

Perfino per lo stesso Mortal Kombat 11 c'è stata la sensazione che si potesse fare di più, ma Ed Boon ha già garantito che sarà offerto almeno lo stesso identico livello di supporto, sebbene vi sia l'intenzione di fare molto di più.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, il co-creatore della serie ha infatti voluto rassicurare i fan sul supporto a lungo termine del nuovo capitolo della saga:

«Penso che lo supporteremo almeno quanto [Mortal Kombat 11]. Sospetto anche più a lungo, ma molto del divertimento del rilasciare personaggi dopo aver lanciato il gioco è osservarne le rispettive relazioni».

Insomma, Ed Boon lascia intendere che gli aggiornamenti di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) non devono essere fatti con il solo scopo di aggiungere contenuti e basta, ma devono avere un senso e approfondire le dinamiche tra i diversi Kombattenti, dato che anche quello fa parte del fascino della serie.

Tuttavia, vi è tutta l'intenzione di supportare a lungo questo grande nuovo inizio per la saga, motivo per il quale i fan potranno scegliere di dargli fiducia e aiutare a garantire un supporto più che longevo.

Per il momento, sappiamo già che arriveranno almeno 6 nuovi Kombattenti nel primo season pass ufficiale, tra i quali sono inclusi perfino Omni-Man e Patriota.

Siamo inoltre ancora in attesa che venga pubblicato ufficialmente il terzo trailer svelato durante il Comic-Con, che ci ha però già dato conferma di alcuni grandi ritorni.