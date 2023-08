Mortal Kombat 1, la titanica Kollector's Edition disponibile da MediaWorld e GameStop

Manca ormai poco al lancio di settembre di Mortal Kombat 1, l'atteso e spietato picchiaduro di casa NetherRealm che porterà i kombattenti a sfidarsi all'ultimo sangue sui vostri schermi. Se siete grandi appassionati della saga e volete ampliare la vostra collezione, vi segnaliamo che in questo momento potete trovare la titanica Kollector's Edition al costo di listino su rivenditori come GameStop e come MediaWorld.

Non fatevi tentare quindi da possibili rivendite da parte dei bagarini: la Kollector's Edition è disponibile al prezzo standard a cui è stata proposta da Warner Bros., con comoda consegna a domicilio.

All'interno di Mortal Kombat 1: Kollector's Edition potete trovare numerosi contenuti extra e soprattutto la statuetta di Liu Kang alta ben 42 cm, con dettagli che brillano al buio.

I contenuti, nel dettaglio, prevedono:

Gioco principale;

Personaggio giocabile di Shang Tsung (Esclusiva del preordine);

Accesso Anticipato al pre-ordine Beta (In Esclusiva Con Il Preordine);

Personaggi klassici di MK;

6 nuovi personaggi giocabili;

5 nuovi guerrieri kameo;

Una settimana di accesso anticipato ai personaggi DLC;

Skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage;

2700 Kristalli del Dragone (Valuta Premium in gioco);

Scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio ed un’altezza di 42 cm;

Stampe di COARSE ispirate a Mortal Kombat 1;

Steelcase esclusiva;

Variante colore ispirata alla statuetta di COARSE per Liu Kang, edizione limitata ed esclusiva.

Vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 è già finito sotto la lente d'ingrandimento della nostra redazione con un'approfondita video anteprima a cura di Francesco Corica: durante il suo primo approccio con il gioco, Francesco vi ha spiegato che «la nostra prova ci ha divertito molto e ci ha mostrato tutto il potenziale del titolo a livello competitivo, soprattutto per quanto concerne l'idea di personaggi "Kameo" pronti a lottare al nostro fianco con mosse speciali».

In attesa del lancio, insomma, la Kollector's Edition attende i veri kombattenti.