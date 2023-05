Mortal Kombat 1: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Mortal Kombat 1, sviluppato da NetherRealm Studios e pubblicato da Warner Bros Games, è una versione rivisitata dell'originale, rappresentando una sorta di soft reboot e presentando una modalità storia cinematografica epica, un roster di personaggi amati dai fan reinventati per la nuova era, e una nuova modalità di gameplay.

Questa decisione dà al team di sviluppo l'opportunità di ricominciare con una trama fresca, mantenendo però i collegamenti con i capitoli precedenti, come evidenziato nel trailer di lancio ufficiale. Tutti i personaggi che compariranno in questa produzione vedranno ruoli e personalità diverse da come eravamo abituati a conoscerli in passato, rendendo quello di Mortal Kombat 1 un vero e proprio nuovo inizio.

Inoltre, non sarà lasciata da parte una delle funzionalità più apprezzate per i combattimenti online dell'undicesimo capitolo: come riportato da PSU, NetherRealm ha effettivamente annunciato che anche Mortal Kombat 1 avrà il supporto per il netcode rollback, garantendo così un'esperienza di gioco online più fluida e senza interruzioni.

