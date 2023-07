Mortal Kombat 1, il nuovo trailer gameplay svelerà i Kombattenti in arrivo

Mancano ormai poco più di due mesi al debutto ufficiale di Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo della brutale saga picchiaduro che si prepara a un soft reboot della storia, ispirandosi agli eventi narrati nel finale dell'undicesimo episodio.

L'ultimo capitolo di NetherRealm (potete prenotarlo su Amazon) taglierà dunque ogni legame con il passato, scegliendo allo stesso tempo di rendere solo alcuni Kombattenti giocabili: alcuni dei personaggi storici più amati saranno infatti disponibili solo come Kameo, assistenti pronti a darci una mano in battaglia al nostro comando.

Un'iniziativa che potrebbe riuscire a dare quella svolta dinamica di cui la serie potrebbe aver bisogno — ve ne abbiamo parlato nel nostro provato — ma che allo stesso tempo permetterà agli sviluppatori di provare ad accontentare il maggior numero di appassionati possibile.

Nelle scorse ore è stata aggiornata anche la pagina ufficiale dedicata al titolo, che include diversi dei Kombattenti giocabili già confermati, molti dei quali sono volti iconici della saga: potete trovarli al seguente indirizzo.

Ma le novità non sono ancora finite qui: Ed Boon ha infatti anticipato tramite il suo profilo Twitter che è in arrivo un nuovo gameplay trailer, che includerà molteplici reveal di Kombattenti giocabili e Kameo in arrivo su Mortal Kombat 1.

Ricordiamo che attualmente sono già stati confermati come Kombattenti principali Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Scorpion, Johnny Cage, Kenshi, Kung Lao, Mileena e Raiden, insieme a Shang Tsung come bonus pre-ordine.

Come Kameo, invece, attualmente abbiamo invece già avuto le conferme di Kano, Sonya, Jax, Goro, Stryker ed Erron Black, quest'ultimo annunciato tramite un tweet dello stesso Ed Boon.

Il roster ovviamente non è ancora completo e il nuovo gameplay trailer potrebbe rappresentare l'occasione giusta per scoprire tutti i personaggi giocabili, o perlomeno la maggior parte. Al momento non è stata annunciata la data ufficiale del nuovo filmato gameplay, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Chissà che non possa essere confermato anche il ritorno di un pericolosissimo villain: lo stress test sembrava infatti aver anticipato la sua comparsa.

Ciò che invece è già stato confermato è il ritorno del finisher più amato per punire i Rage Quit: anche Mortal Kombat 1 punirà chi si disconnette dalle partite con le sue Quitality.