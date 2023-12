Mortal Kombat 1, il cross-play finalmente ha una data: ecco le novità

Nelle prossime ore, come i fan ormai sapranno, arriverà ufficialmente un nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 1 per celebrare l'arrivo della Stagione 3 e di Quan Chi come nuovo Kombattente.

Il pericoloso stregone sarà inizialmente disponibile in accesso anticipato, proprio come accaduto nel caso di Omni-Man, per tutti coloro possiedano la Premium Edition (la trovate su Amazon) oppure abbiano già acquistato il Kombat Pack.

Advertisement

Per celebrare il suo arrivo, NetherRealm ha pubblicato un nuovo Showcase stream che, come segnalato da MP1st, non solo ci ha mostrato il nuovo personaggio giocabile in azione, ma ha anche svelato diverse novità interessanti in arrivo, tra cui l'attesissimo cross-play.

Il community manager Tyler Lansdown ha infatti confermato che gli utenti potranno finalmente giocare contro i loro amici su piattaforme diverse a partire da febbraio 2024: per il momento non c'è una data più precisa, ma possiamo immaginare che cercheranno di far combaciare il tutto con la release della quarta stagione.

I giocatori di Mortal Kombat 1 su PS5, Xbox Series X|S e PC potranno dunque finalmente scoprire chi è il miglior Kombattente: l'unica eccezione riguarda la versione Switch che, purtroppo e per ovvi motivi, non potrà collegarsi con le versioni next-gen del titolo.

Ricordiamo che il cross-play era stato votato come novità più richiesta in un sondaggio lanciato dallo stesso Ed Boon: è evidente dunque che NetherRealm sta lavorando duramente per soddisfare i desideri dei fan.

Per quanto riguarda invece l'update di oggi 14 dicembre, NetherRealm ha anticipato l'arrivo di un filtro per rifiutare automaticamente le richieste da parte di giocatori connessi in Wi-Fi: una feature pensata per i giocatori più esigenti che vogliono ridurre al minimo ogni possibile lag, giocando dunque solo con altri utenti muniti di un cavo di rete.

Inoltre, ci saranno diversi miglioramenti quality-of-life per il gioco e le torri stagionali, anche se gli sviluppatori non sono entrati maggiormente nel dettaglio.

Sappiamo tuttavia che saranno finalmente disponibili le introduzioni in modalità come torri classiche e contro i mini-boss: in precedenza era possibile vederli solo durante scontri in locale e nei match online non-classificati.

I boss della torre stagionale ora avranno anche una musica più intensa, a sottolineare che si tratta di scontri più difficili rispetto agli altri: ci saranno anche alcuni cambiamenti alle mosse Kameo, con Darrius in particolare che dovrebbe riceverne addirittura una nuova.

Per il momento non è stato pubblicato un changelog ufficiale, dunque queste sono tutte anticipazioni arrivate dallo stream in questione: gli autori di Mortal Kombat 1 hanno però svelato che ci saranno anche Easter Egg tutti da scoprire.

Insomma, quello di oggi sembra essere un aggiornamento davvero molto interessante, ma è chiaro che molti utenti staranno già tenendo d'occhio quel febbraio 2024 per poter finalmente usufruire del cross-play.

Ricordiamo che durante il reveal di Quan Chi è stata svelata una nuova espansione in arrivo: anche Mortal Kombat 1 avrà il suo Aftermath.

Non è chiaro invece se sarà aggiustato il curioso exploit del "viaggio nel tempo", grazie al quale molti utenti sono riusciti a tornare alla stagione precedente per sbloccare gratis skin a pagamento.