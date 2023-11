Mortal Kombat 1, i fan "viaggiano nel tempo" per sbloccare gratis le skin a pagamento

Da diversi giorni si è ormai conclusa la Stagione 1 di Mortal Kombat 1 dedicata a Scorpion, mentre adesso i fan si stanno intrattenendo con una nuova season dedicata alla vampira Nitara.

Ogni Stagione permette di scoprire nuove battaglie nell'apposita modalità Invasioni, così come una nuova Lega Kombat competitiva e tante nuove skin da sbloccare, mentre quella della season precedente sono diventate a pagamento, per chiunque non abbia avuto la possibilità di giocarci fin dall'inizio.

Advertisement

Eppure, pare che ci sia un trucco per riuscire a sbloccarle regolarmente: sembra infatti che l'aggiornamento di Mortal Kombat 1 (trovate la Premium Edition in offerta per il Black Friday su Amazon) non abbia affatto rimosso alcun riferimento alla prima season.

Come segnalato da IGN US, i fan hanno scoperto che è possibile accedere nuovamente alla Stagione 1 con quello che probabilmente è uno dei trucchi più vecchi del mondo: cambiando semplicemente data e orario della vostra console per "viaggiare indietro nel tempo".

Secondo quanto riportato da molti utenti, basta infatti impostare la propria console in una data antecedente all'11 novembre 2023, giornata in cui è iniziata la Stagione del Sangue, per poter tornare ad affrontare la Stagione del Fuoco, con tanto di skin nuovamente sbloccabili gratuitamente.

Questo trucchetto sta venendo utilizzato appositamente per recuperare quelle skin che i fan non avevano fatto in tempo ad ottenere: pare infatti che, una volta completata la procedura, anche reimpostando le console all'orario corretto, tutti i contenuti cosmetici resteranno sbloccati.

È chiaro che si tratta con molta probabilità di una clamorosa svista da parte di NetherRealm e Warner Bros: non sappiamo se ci saranno conseguenze per coloro che hanno abusato di questo trucco, dato che non è arrivato alcun comunicato ufficiale.

Da parte nostra, non possiamo che suggerirvi di utilizzare questo trucco a vostro rischio e pericolo: scegliete voi se valga la pena o meno di rischiare.

Mortal Kombat 1 ha deciso — in maniera molto discutibile — di puntare fortemente sulle microtransazioni, compresa l'aggiunta di alcune Fatality speciali a pagamento: l'ultima di queste, dedicata al Giorno del Ringraziamento, si è rivelata particolarmente disgustosa.

In compenso, i fan sono stati felici di scoprire che il titolo nasconde anche diverse Brutality segrete, che non richiedono ovviamente acquisti aggiuntivi: ce n'è una anche per il Villtrumita Omni-Man.

Curiosamente, proprio l'inclusione del personaggio di Invincible è stata a rischio: pare che inizialmente era stata valutata l'aggiunta di una nota protagonista di The Walking Dead.