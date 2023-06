Mortal Kombat 1, arriva una "brutta" notizia per la grafica

Ed Boon ha da poco alzato il sipario sul suo nuovo Mortal Kombat 1, rilancio in grande stile della celebre saga di piacchiaduro.

Di recente abbiamo finalmente avuto la possibilità di vedere il successore di MK11 (che trovate su Amazon) di NetherRealm in azione, durante l'ultima kermesse organizzata da Geoff Keighley.

Annunciato lo scorso mese di maggio, Mortal Kombat 1 vuole segnare un nuovo inizio per le vicende e l'epopea della saga.

Motivo per cui Boon e compagni hanno deciso di ricominciare da zero la sua numerazione, come spiegato nelle dichiarazioni sul tema. Ora, è lo stesso director a chiarire un punto importante dell'aspetto grafico del nuovo gioco.

In occasione del Jeff Gerstmann Show (via TwistedVoxel), Boon ha confermato che Mortal Kombat 1 non gira in Unreal Engine 5, bensì si basa precedente Unreal Engine 4.

La motivazione di questa scelta è che NetherRealm Studios aveva già compiuto un considerevole salto in avanti, passando dall'Unreal Engine 3 di MK11 all'UE4.

Passare a sua volta alla quinta generazione del motore grafico di Epic, specie in tempi di pandemia, avrebbe comportato un allungamento dei tempi di sviluppo e uno slittamento dell'uscita di Mortal Kombat 1 perlomeno fino al 2026.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti sbarcheranno su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Nintendo Switch.

