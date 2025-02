Morrowind rivive in Skyrim gratis, grazie ai fan

Se siete tra quelli che hanno passato ore a esplorare le terre di Morrowind e sentire ancora la mancanza di quelle atmosfere esotiche e surreali, c’è una buona notizia.

La community di modder ha infatti continuato a espandere l'universo di Skyrim (classico che trovate su Amazon) con nuove creazioni ispirate al cult di Bethesda del 2002.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder pancake ha rilasciato un aggiornamento per Journey to Baan Malur, una mod in stile DLC che permette ai giocatori di Skyrim di esplorare la regione nord-occidentale di Morrowind, Julan-Shar.

Più che una semplice espansione, si tratta di una vera e propria "ricostruzione" di questa zona utilizzando il motore di Skyrim.

Certo, non è un progetto ambizioso come Skywind o Skyblivion, ma ha il grande vantaggio di essere giocabile subito.

La mod (scaricabile gratis qui) include oltre 100 NPC con doppiaggio completo, interni rifiniti, nuove location e un sistema LOD (ossia Level of Detail) funzionante.

Ma non solo: il mondo di gioco si estende su due aree principali: la Valle di Cormar e Baan Malur, una città che riprende le architetture e le atmosfere tipiche di Morrowind.

Un'aggiunta importante, insomma, che arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco e introduce un interessante sistema carcerario funzionante, cosa rara nel mondo delle mod.

Non importa quindi quanti anni passino: la community di The Elder Scrolls continua a dimostrare un amore sconfinato per questo universo.

Journey to Baan Malur e le altre mod citate sono la dimostrazione che, mentre Bethesda impiega anni per sviluppare un nuovo capitolo, i fan non stanno con le mani in mano e arricchiscono il mondo di Skyrim con contenuti straordinari.

A tal proposito, sempre Skyrim ha da poco preso vita in Unreal Engine 5.4 con il remake fan made di High Hrothgar che lascia senza parole: guarda il filmato qui.