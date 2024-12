Capcom confessa un problema di Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds si è mostrato di recente con una beta che ha dato ai fan di Capcom (e non solo) la possibilità di provare il nuovo hunting game, ma non sono mancati alcuni problemi.

L'Open Beta, disponibile dal 29 ottobre al 4 novembre scorso, è stata un’opportunità importante per raccogliere feedback e apportare miglioramenti significativi. Con questi aggiustamenti e le prime soluzioni, Monster Hunter Wilds punta a offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative dei fan della saga.

In generale questa prima prova di Wilds ha ricevuto molti feedback positivi, ma non è mancata qualche critica, soprattutto per il comportamento dei mostri.

Durante la beta ci sono state delle osservazioni relativamente al fatto che i mostri fuggissero troppo spesso, interrompendo il ritmo dei combattimenti. A quanto pare non era un'impressione sbagliata, anzi.

Il direttore del gioco, Yuya Tokuda, ha spiegato a VGC che questo comportamento anomalo non era intenzionale, ma causato da un bug presente nella versione beta:

«La beta utilizzava una versione precedente del gioco, che aveva alcuni bug, incluso quello che faceva muovere i mostri più spesso del previsto. [...] Non era nostra intenzione progettuale farli muovere così frequentemente: era semplicemente un errore che li portava a spostarsi automaticamente dopo un certo intervallo di tempo.»

Tokuda spiega anche che il problema è stato già risolto, e il team sta lavorando per migliorare ulteriormente il comportamento dei mostri nella versione finale del gioco.

Oltre a correggere questo bug, il team di sviluppo sta lavorando per migliorare le performance del gioco in vista del lancio, previsto per il 28 febbraio.

«In modalità priorità grafica, il gioco punta ai 4K con un framerate variabile di 30 fps», spiega Tokuda, mentre in modalità priorità framerate si mira ai 60 fps stabili. Noi l'abbiamo provato e, effettivamente, ci sarà di che divertirsi.

D'altronde c'è ancora parecchio tempo prima dell'uscita di Monster Hunter Wilds, che sarà disponibile dal 28 febbraio su tutte le piattaforme (lo potete ordinare su Amazon).