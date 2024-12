Volete conoscere Monster Hunter? Vi bastano 10 minuti con Daisy Ridley

Monster Hunter Wilds sta per arrivare e molti giocatori saranno sicuramente incuriositi dalla fama del titolo Capcom, al punto di volerlo provare pur non avendo mai giocato alla saga: non preoccupatevi, Daisy Ridley è qui per voi!

La serie, nata nel 2004 su PlayStation 2, ha visto l’uscita di decine di sequel, versioni migliorate e spin-off, introducendo creature memorabili e ampliando un mondo che mescola avventura, strategia e caccia.

Sono passati tanti anni, tante console e generaizoni e, in occasione del 20esimo anniversario del franchise, Capcom ha deciso di rimettere in ordine le idee con l'aiuto dell'attrice divenuta nota al grande pubblico per l'ultima trilogia cinematografica di Star Wars.

L'attrice è stata ingaggiata da Capcom per fungere da voce narrante in un coinvolgente video che riassume le caratteristiche della saga di Monster Hunter e, di riflesso, i motivi per cui è diventata così amata.

«All’alba dei tempi, una parola ha definito la nostra esistenza: equilibrio», dice Ridley nell'altisonante incipit del video.

Perdendosi in grandi discorsi sul ciclo della vita, parlando di alcune creature di Monster Hunter come Felon, Tigrez, Jaggi e Draghi antichi, la voce narrante di Daisy Ridley ci guida nelle motivazioni per cui tante persone comprano il titolo Capcom a ogni occasione.

La saga di Monster Hunter ha sempre cercato di bilanciare le esigenze di un gameplay arcade e ripetitivo con le implicazioni narrative delle cacce brutali.

«Non c’è sete di violenza, ma un’apprezzamento per la vita», dice Daisy Ridley nel suo racconto supportato dal suo smaccato accento britannico.

D'altronde c'è ancora parecchio tempo prima dell'uscita di Monster Hunter Wilds, che sarà disponibile dal 28 febbraio su tutte le piattaforme (lo potete ordinare su Amazon), e questo video di Daisy Ridley è solo l'inizio.

Se non vi basta c'è anche la nostra anteprima, in cui abbiamo detto che «si respira l’aria di un capitolo incredibile per la longeva saga di caccia al mostro di Capcom – cosa che già si presagiva dai trailer, ma di cui, una volta toccato con mano il gioco, abbiamo avuto la certezza.»