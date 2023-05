Monitor MSI Oculux 25" a 165Hz ora in sconto! -23%

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di alto livello per migliorare la vostra esperienza di gioco e immergervi completamente nel vostro mondo virtuale preferito, abbiamo l'offerta giusto per voi! Infatti, attualmente il monitor gaming MSI Optix G251PF è attualmente in promozione su Amazon a un prezzo straordinario!

Infatti, tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c'è quella relativa al monitor gaming MSI Optix G251PF, che attualmente potete portarvi a casa a soli 269€, rispetto agli usuali 349€ di listino, con uno sconto del 23% e un risparmio reale di 80€.

Con una diagonale da 24.5 pollici e una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), il monitor gaming MSI Optix G251PF garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali per immergersi nei giochi più avvincenti.

Una delle principali caratteristiche del monitor gaming MSI Optix G251PF è il suo pannello con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GTG), che assicura una fluidità e una reattività eccezionali, eliminando qualsiasi effetto di sfocatura o ghosting durante le sessioni di gioco più intense.

La tecnologia Adaptive Sync, compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, garantisce una sincronizzazione perfetta tra la scheda grafica e il monitor gaming MSI Optix G251PF, eliminando problemi di tearing e stuttering e offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

