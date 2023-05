Monitor gaming Samsung Odyssey G3 oggi a meno di 169€! -27%

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Advertisement

Tra i prodotti in offerta, spicca il monitor gaming Samsung Odyssey G3, che potete acquistare a soli 169€ invece degli usuali 229,99€ di listino, con uno sconto del 26,51% e un risparmio reale di quasi 61€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un monitor gaming di qualità a un prezzo scontato!

Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è equipaggiato con un pannello da 24" a risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1 ms, garantendo così un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

Uno dei principali punti di forza del monitor gaming Samsung Odyssey G3 è il supporto per la tecnologia AMD Freesync Premium, che permette di sincronizzare il refresh rate del monitor con quella della scheda grafica, eliminando i problemi di tearing e stuttering.

Inoltre, per migliorare il comfort visivo durante le lunghe sessioni di gioco, il monitor gaming Samsung Odyssey G3 è dotato delle funzioni Eye Saver e Flicker Free Mode, le quali servono rispettivamente per ridurre l'emissione di luci blu, potenzialmente dannose per la vista, e per eliminare lo sfarfallio dello schermo.

Infine, il design del monitor gaming Samsung Odyssey G3 è senza bordi su tre lati, per una maggiore immersione nell'azione di gioco e un look più elegante e moderno.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione "Gaming Experience" offre numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati. Oltre al monitor gaming Samsung Odyssey G3 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui le migliori TV gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.