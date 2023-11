Monitor gaming Odyssey G7 WQHD: ora disponibile per la prima volta a meno di 500€!

Il Black Friday di Amazon ha dato il via alle sue offerte strepitose, valide dal 17 al 24 novembre. Tra le numerose occasioni, spicca il Samsung Odyssey G7, un eccellente monitor da gaming, che per la prima volta scende sotto i 500€.

Il Samsung Odyssey G7 è un monitor da 27" con risoluzione WQHD 2K (2.560x1.440 pixel), si caratterizza per la sua curvatura 1000R, un pannello VA, HDR 600, un refresh rate di 240 Hz, e un tempo di risposta di 1 ms. Questo avanzato monitor è ora disponibile a soli 499,90€, con uno sconto del 26% rispetto al suo prezzo originale di 699,90€. È un'offerta eccezionale per uno dei monitor da gaming più apprezzati sul mercato, e vi invitiamo a non lasciarvela sfuggire.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di gaming e per coloro che richiedono elevate prestazioni sia nel tempo libero che nel lavoro. Questo monitor da 27" con un rapporto di forma 16:9, offre una risoluzione 2K di 2560x1440 pixel, assicurando immagini nitide e dettagliate. La sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms lo rendono un compagno ideale per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco fluida e priva di lag.

Con la compatibilità sia con AMD FreeSync Pro che NVIDIA G-Sync, il monitor elimina gli effetti di tearing, assicurando un gioco fluido e senza interruzioni. Dotato di porte HDMI, USB 3.0 e Display Port, offre un'eccellente connettività. In più, la compatibilità con HDR 600 migliora la vividezza e il dettaglio delle immagini. Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 è, quindi, un'opzione vantaggiosa per chi cerca un monitor di alta qualità a un prezzo accessibile.

Grazie alla promozione Black Friday di Amazon, potrete acquistare questo monitor al prezzo più basso mai registrato, una vera occasione, dato che in precedenza il suo minimo storico era di 519,99€ e recentemente non è sceso sotto i 549€. Questa offerta è una chance rara e potrebbe non ripresentarsi nei prossimi mesi.

Per approfondire, vi invitiamo a visitare la pagina Amazon del prodotto, dove potrete scoprire altre caratteristiche e sfruttare l'offerta. Tuttavia, vi consigliamo di agire rapidamente, poiché le scorte potrebbero esaurirsi in breve tempo.

