Monitor gaming LG OLED 27" a prezzo record! (-300€)

Il Black Friday su Amazon è ufficialmente in corso: a partire dalla mezzanotte del 17 novembre fino al 24 novembre, avrete l'opportunità di usufruire di sconti eccezionali su migliaia di prodotti nel catalogo del marketplace. Nelle nostre segnalazioni, abbiamo già iniziato a evidenziare alcuni tra i migliori affari disponibili, inclusa l'imperdibile offerta sul monitor da gaming LG 27GR95QE UltraGear. Questo dispositivo, con uno schermo OLED da 27", è attualmente scontato di 300€!

Considerato uno dei migliori monitor da gaming sul mercato, grazie al Black Friday è possibile acquistarlo a soli 799€, rispetto al prezzo originale di 1.099,00€. Questo prezzo rappresenta il più basso mai registrato per questo modello. Inoltre, è disponibile la possibilità di effettuare il pagamento a rate a tasso zero tramite Cofidis.

LG 27GR95QE, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor è particolarmente indicato per gli appassionati di gaming, poiché l'LG 27GR95QE UltraGear è dotato di specifiche tecniche che assicurano un'esperienza di gioco eccezionalmente fluida e di alta qualità. Le sue caratteristiche includono una risoluzione Quad HD di 2.560x1.440 pixel, un rapidissimo tempo di risposta di 0.03ms e una frequenza di aggiornamento di 240Hz. Le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium contribuiscono a mantenere un'immagine stabile, eliminando i problemi di tearing o stuttering. Inoltre, il Game Optimizer e la Game Dashboard permettono una personalizzazione avanzata e un controllo semplificato sui vari parametri di gioco.

Nonostante sia stato progettato per il gaming, il monitor soddisfa anche le esigenze di utenti che richiedono alta qualità dell'immagine per il design grafico o la visione di contenuti multimediali. Offrendo prestazioni eccellenti, è una scelta consigliata per chi necessita di un display di alto livello sia per svago digitale che per impieghi professionali.

In conclusione, si presenta un'occasione irrinunciabile per gli appassionati di videogiochi. Il monitor LG 27GR95QE UltraGear, normalmente venduto a 1.099€, è ora disponibile a soli 799,99€. Considerando che il suo prezzo non era mai sceso sotto gli 848,00€, questa promozione rappresenta un'opportunità rara che potrebbe non ripresentarsi nei prossimi mesi.

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire ulteriori dettagli e approfittare dell'offerta. Vi raccomandiamo di agire in fretta, dato che le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon