Monitor gaming LG OLED 27" 240Hz a meno di 900€! Vero affare!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming in grado di offrirvi un'eccellente qualità visiva e un refresh rate molto alto per performare al meglio con i titoli competitivi? Oggi abbiamo l'offerta per voi| Infatti, il monitor gaming LG 27GR95QE UltraGear, un vero e proprio gioiello della tecnologia, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile.

Potete portarvi a casa il monitor gaming LG 27GR95QE UltraGear a soli 899,99€, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di quasi 195€ sul prezzo più basso di recente di 1.094,79€.

Il monitor gaming LG 27GR95QE UltraGear è dotato di un magnifico pannello OLED da 27 pollici con risoluzione 1440p. Questo modello si distingue come uno dei primi monitor gaming OLED a fornire una straordinariamente elevata frequenza di aggiornamento di 240Hz, rendendo l'esperienza di gioco straordinariamente fluida.

Grazie ad un tempo di risposta quasi istantaneo di soli 0.03 millisecondi, il monitor gaming LG 27GR95QE UltraGear è ideale per i giochi che richiedono rapidità di movimento. Inoltre, il monitor vanta una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e del 98% del DCI-P3, assicurando una riproduzione dei colori vivida e accurata. Il supporto per HDR10 permette di ottenere immagini di qualità superiore, aumentando ulteriormente la fedeltà e la vividezza dei colori.

L'adozione della tecnologia OLED permette a questo monitor di avere un design incredibilmente sottile senza dover sacrificare funzionalità o performance. Inoltre, la tecnologia OLED consente di raggiungere un rapporto di contrasto praticamente infinito, che si traduce in un notevole miglioramento della luminosità e della nitidezza dell'immagine.

Il monitor gaming LG 27GR95QE UltraGear offre una varietà di connessioni, tra cui DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, permettendo di sfruttare appieno la sua alta frequenza di aggiornamento indipendentemente dal tipo di connessione utilizzata.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.