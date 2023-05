Monitor gaming ASUS ROG da 27" con il 36% di sconto!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco? Non perdete l'opportunità che MediaWorld oggi vi offre: il monitor gaming ASUS ROG Swift XG27AQV, un prodotto di altissima qualità e dalle prestazioni eccezionali, ora è in offerta con uno sconto di ben 200 euro!

Infatti, il monitor gaming ASUS ROG Swift XG27AQV, che attualmente potete portarvi a casa a soli 349€, rispetto agli usuali 549,99€ di listino, con uno sconto del 36,54% e un risparmio reale di 200€. Si tratta di un'occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo monitor gaming risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

Il monitor gaming ASUS ROG Swift XG27AQV, facente parte della famosa serie Republic of Gamers, è ideale per offrire un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. Con uno schermo da 27 pollici e risoluzione WQHD (2560x1440 pixel), garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync eliminano tearing e stuttering per un gameplay fluido.

Il monitor gaming ASUS ROG Swift XG27AQV vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, assicurando reattività e assenza di sfarfallio. La compatibilità con HDR e la vasta gamma di colori DCI-P3 offrono immagini vivide e reali. Il design ergonomico e l'illuminazione RGB personalizzabile rendono il monitor comodo e stilizzato, perfetto per i giocatori esigenti.

