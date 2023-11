Le migliori offerte sugli SSD gaming del Black Friday

Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo ai prodotti per le console Xbox.

Se state cercando un nuovo SSD ideale per la vostra piattaforma da gioco preferita – e soprattutto per le console – siete nel posto giusto, dal momento che qui selezioneremo i migliori che potete attualmente trovare in offerta.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte SSD gaming del Black Friday

Samsung Memorie 990 Pro M.2 | 149,99€ (-10%)

Parliamo di un SSD che si distingue soprattutto per la sua grande velocità: messo alla prova su PS5, permette di arrivare alla velocità di 7450 MB/s in lettura e di 6900 MB/s in scrittura, permettendo anche su PS5 di tenere immacolate le performance e il caricamento die vostri giochi.

Se volete approfondire, potete dare un'occhiata alla recensione completa della versione con heatsink, sulle nostre pagine.

WD_BLACK SN850X | 75,98€ (-50%)

Disponibile con tagli da 1 TB, 2 TB o addirittura 4 TB, questo SSD è perfetto per le vostre console ed è dotato di una grande velocità: si arriva a 7300 MB/s in lettura e a 6600 MB/s in scrittura, il che lo rende una soluzione davvero ottima per far girare i vostri giochi – nonostante il prezzo accessibile, rispetto ad altri modelli sul mercato. Unisce tanto spazio e velocità all'affidabilità, rappresentando un'ottima proposta accessibile per chi vuole un SSD per le sue console da gioco.

Corsair SSD MP600 PRO LPX | 94,99€ (-48%)

Ideale per l'utilizzo con PS5, Corsair MP600 PRO LPX è un SSD perfetto per i videogiochi, disponibile in tagli che vanno dai 500 GB ad addirittura i 4 TB – per avere davvero tanto spazio su cui salvare i titoli che non volete scaricare di nuovo in futuro. Ha una velocità di lettura fino a 7100 MB/s e di scrittura fino a 6800 MB/s, che lo rendono perfetto anche per le console di ultima generazione.

Crucial P5 Plus | 81,99€ (-7%)

Un'altra ottima opzione tra gli SSD da gaming che potete utilizzare con le vostre console è rappresentata da Crucial P5 Plus, un SSD disponibile in tagli da 1 TB o 2 TB che conta sulle balte velocità, che arrivano fino a 6600 MB/s. Ideale soprattutto per il gioco con PS5, è un SSD che permette anche la facile dissipazione del calore, per evitare surriscaldamenti.

Kingspec 4TB | 199,99€ (-23%)

Infine, se volete abbondare con lo spazio, vi segnaliamo che ora potete risparmiare sull'acquisto dell'SSD Kingspec, che arriva alla bellezza di 4 TB di capacità – dandovi tantissimo posto per salvare i vostri videogiochi preferiti. Dotato di una velocità di lettura fino a 7400 MB/s, permette di godersi i titoli di ultima generazione senza sussulti.

