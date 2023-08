Le migliori esclusive PS5 first-party: la classifica

Il cavallo di battaglia di Sony, per le sue console PlayStation, sono sicuramente i giochi che non è possibile trovare giocando su altre piattaforme. È su questo che la compagnia ha costruito via via i suoi PlayStation Studios ed è su questo che preme quando, anche facendoli sviluppare esternamente ma pubblicandoli da sé, accoglie dei titoli sotto l'egida di Sony Interactive Entertainment.

Sono passati quasi tre anni dal debutto di PS5 (era fine 2020 quando esordì) e, guardandoci indietro, abbiamo visto arrivare un po' di giochi esclusivi per PS5 pubblicati o prodotti proprio da Sony e dai suoi team: alcuni erano cross-gen, certo, ma soprattutto da quest'anno stiamo vedendo più produzioni lasciarsi alle spalle l'amata PS4.

Se dovessimo stilare una classifica dei migliori first-party per PS5, allora, come sarebbe?

Abbiamo deciso di metterla insieme basandoci sulla media voto ottenuta dai giochi sull'aggregatore Metacritic, per avere un dato statistico da usare come riferimento, che provi a misurare il gradimento avuto da parte della critica.

Citeremo, ma non usandolo come riferimento assoluto per la posizione in classifica, anche il giudizio espresso da SpazioGames, che avrà peso in caso di pari merito del Meta.

Vediamo quindi quali sono state le esclusive che hanno colto più nel segno dal lancio di PS5 a oggi.

Migliori esclusive first-party per PS5

God of War: Ragnarok (Santa Monica) - 94 | SG: 9,5 Demon's Souls (Bluepoint Games) - 92 | SG: 8,8 The Last of Us - Part I (Naughty Dog) - 88 | SG: 9,6 Horizon: Forbidden West (Guerrilla Games) - 88 | SG: 9,1 Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac) - 88 | SG: 8,2 Ghost of Tsushima: Director's Cut (Sucker Punch) - 87 Gran Turismo 7 (Polyphony) - 87 | SG: 7,6 Marvel's Spider-Man Remastered (Insomniac) - 87 Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri (Naughty Dog) - 87 Returnal (Housemarque) - 86 | SG: 8 Death Stranding: Director's Cut (Kojima Productions, 2nd party) - 85 Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac) - 85 | SG: 8 Astro's Playroom (Team Asobi) - 83 | SG: 7,4 Sackboy: Una Grande Avventura (Sumo Digital, 2nd party) - 79 | SG: 8,1 Destruction All-Stars (Lucid Games) - 62

Come potete notare, per ora è God of War: Ragnarok ad avere impressionato più di tutti, con il titolo di casa Sony Santa Monica che per media voto riesce a precedere qualsiasi altra uscita made in Sony arrivata fino a oggi su PS5.

Vedremo che altre sorprese arriveranno nel resto della generazione, e se qualcuno degli imminenti titoli (anche se molti avranno un focus parecchio diverso, votato al live service) riuscirà a spodestare Kratos e Atreus dalla prima posizione.

Intanto, vi ricordiamo che PS5 è protagonista di uno sconto di 100 euro presso i maggiori rivenditori, fino al prossimo 7 settembre. Se siete interessati a comprarne una, potrebbe essere una buona opportunità.