Microsoft sta vendendo un bundle Xbox senza una console Xbox

La strategia di Xbox che ha segnato gli ultimi mesi della divisione gaming di Microsoft continua a spron battuto, mentre è comparso un bundle inedito per Xbox in cui non è presente una console Xbox.

I giochi gratis di Xbox sono arrivati infatti sulle Smart TV grazie al Fire Stick di Amazon, e questa non è una novità perché è da un po' che i giocatori possono usufruire di questa promozione. E ora è arrivato anche un bundle per incentivare il giocare Xbox "senza una console", pubblicato da pochissimo su Amazon.

Di sicuro un ottimo modo anche per ridare luce a Game Pass che, dopo le notizie degli aumenti, ora è stato senz'altro messo un po' in ombra ed ha bisogno di riconquistare alcuni giocatori.

In occasione del Prime Day, Amazon ha lanciato una nuova offerta per i giocatori, permettendo di accedere a una vasta libreria di giochi Xbox direttamente dai dispositivi Fire TV.

Questa mossa innovativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Xbox, che consente agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate di giocare a centinaia di titoli cloud-enabled tramite l'app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati.

A partire da luglio, i membri di Xbox Game Pass Ultimate in oltre 25 paesi possono utilizzare i dispositivi Fire TV Stick 4K Max (2023) e Fire TV Stick 4K (2023) per giocare a titoli di alta qualità come Starfield, Fallout 4 e Forza Horizon 5 senza bisogno di una console​ come già specificato dall'azienda. Questi dispositivi, che partono da un prezzo di $49.99, rendono il gaming cloud sicuramente più accessibile.

Per ora non ci sono segnali di questo bundle dalle nostre parti, ma non mancheremo di segnalarvelo nel caso apparisse anche nell'Amazon italiano.

Vista l'esistenza di questo nuovo bundle, se mai vi servisse un secondo controller sappiate che potete trovarlo su Amazon al miglior prezzo in ogni colorazione.

Parlando di giochi in abbonamento, invece, Microsoft ha svelato i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di luglio, con alcuni nomi molto interessanti.