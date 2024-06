Xbox, i giochi gratis in cloud arrivano su Amazon Fire TV

Nasce la collaborazione tra Xbox e Amazon per offrire a tutti i gamer, e non solo, la possibilità di giocare ai titoli Xbox in modo alternativo.

Da luglio, gli utenti Xbox Game Pass Ultimate (potete abbonarvi anche su Amazon) potranno giocare a centinaia di giochi abilitati al cloud accedendo direttamente all'app Xbox sui dispositivi Fire TV compatibili, senza bisogno di avere una console.

Questa integrazione consente di accedere alla vasta libreria dei giochi di Xbox Game Pass Ultimate direttamente dalla TV, utilizzando semplicemente un dispositivo Fire TV Stick compatibile e un controller Bluetooth.

«Siamo impegnati a rendere facile per i clienti l’accesso alle loro esperienze di intrattenimento preferite con Fire TV. Siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare l'app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati, in modo che i clienti possano godere di un'ampia libreria di giochi di alta qualità, permettendo loro di giocare a titoli straordinari senza bisogno di una console» ha dichiarato Daniel Rausch, Vice Presidente di Fire TV e Alexa.

«Ora i clienti hanno ancora più modi per giocare ai loro giochi preferiti, ovunque si trovino, con solo una Fire TV Stick compatibile, un controller Bluetooth e un abbonamento a Game Pass Ultimate».

Accedere e giocare alla vasta libreria dei titoli di Xbox Game Pass Ultimate è semplice con Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Stick 4K.

Per iniziare, basta scaricare l'app Xbox sul proprio dispositivo Fire TV tramite Amazon Appstore.

Una volta installata e aperta l'app, verrà richiesto di accedere con l’account Microsoft. Chi è già utente Xbox Game Pass Ultimate avrà accesso immediato allo streaming e alla riproduzione di titoli abilitati al cloud nella libreria di Game Pass Ultimate.

Restando in tema, Robin Hood Sherwood Builders è disponibile gratis da adesso su Xbox Game Pass: è l'ultimo omaggio del mese per il catalogo.