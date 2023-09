Microsoft ha deciso la data di uscita della prossima Xbox

Microsoft sembra già pronta alle grandi manovre, perché il 2028 potrebbe essere l'anno in cui vedremo le prossime console della famiglia Xbox.

Mentre Series X|S stanno continuando la loro corsa e sono ben lontane dalla fine del loro ciclo vitale, l'azienda di Redmond ha già messo in fila i lavori per i prossimi anni.

Proprio le console di attuale generazione di Xbox hanno avuto una spinta notevole in queste settimane grazie a Starfield, registrando il miglior periodo dell'anno.

Per questo ci sarà tempo, fino al 2028, perché Xbox Series X|S possano continuare a vendere. Questo almeno è quello che emerge (tramite VGC) da alcuni documenti di Microsoft.

In una riunione del maggio 2022 a cui hanno partecipato i massimi dirigenti dell'azienda, tra cui il CEO Satya Nadella, il CFO Amy Hood e il capo del gaming Phil Spencer, sono emerse delle informazioni su quelle che saranno le prossime console Xbox.

L'estratto di questa riunione è stato reso pubblico nel frangente della battaglia legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission per l'acquisizione di Activision-Blizzard, relativamente a quello che sarà il futuro di Xbox.

Nello specifico riguardo a "cosa" sarà il prossimo hardware, se sarà ancora una console classica oppure qualcosa di nuovo. Una delle domande emerse nel corso della riunione è stata:

«Il piano per il 2028 è quello di mantenere quel modello [censurato] o di forzare un modello simile a Windows flessibile/con funzionalità?»

Il 2028 è quindi l'anno in cui, nei pianni di Microsoft, ci sarà un nuovo avanzamento per quanto riguarda le piattaforme Xbox. Le quali, per riportare le parole di alcuni dirigenti dell'azienda, dovranno sempre «fornire ai creatori la possibilità di sfruttare funzionalità hardware uniche», qualunque cosa significhi.

Nel frattempo Xbox Series X|S continuano comunque ad aggiornarsi e diventare sempre migliori, come con l'update di settembre pubblicato da pochissimo.