Microsoft blocca gli update di Windows per colpa di Ubisoft

Il gaming su PC è sempre complesso per via di incompatibilità tra vari sistemi, e Ubisoft e Microsoft hanno ora un conflitto che ha portato al blocco degli ultimi aggiornamenti di Windows.

L'aggiornamento 24H2, in fase di test per gran parte del 2024 e lanciato ufficialmente il mese scorso, sembra aver creato problemi di compatibilità con diversi titoli Ubisoft.

Gli utenti che hanno installato l’update hanno riscontrato difficoltà come blocchi all'avvio e prestazioni compromesse. Microsoft ha confermato di essere al lavoro per risolvere la situazione e consiglia ai giocatori di evitare aggiornamenti manuali fino a quando non sarà disponibile una correzione definitiva (tramite Gamespot).

Quindi, l'azienda produttrice di Windows ha deciso di sospendere l'installazione automatica degli aggiornamenti di Windows 11 24H2 sui PC che hanno alcuni giochi Ubisoft installati, tra cui:

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

Star Wars Outlaws

Avatar: Frontiers of Pandora

La speranza è che il problema si possa risolvere prima dell'uscita di Assassin's Creed Shadows, che ha già di suo altre questioni da risolvere.

La scelta arriva dopo numerose segnalazioni di instabilità e crash frequenti da parte degli utenti, mentre Ubisoft sta cercando soluzioni temporanee per consentire a Microsoft di pubblicare di nuovo l'aggiornamento.

C'è solo un workaround per Star Wars Outlaws (lo trovate su Amazon) per chi ha aggiornato il sistema, ma gli sviluppatori avvertono che la soluzione non è ottimizzata e potrebbe continuare a presentare problemi di stabilità e prestazioni.

Microsoft ha pubblicato un elenco dei giochi potenzialmente interessati sul proprio portale delle problematiche note per il 24H2, così da avvertire chi non ha seguito la vicenda completamente.

Una volta tanto non sono le console, come per Cities Skylines 2 a creare problemi agli sviluppatori relativamente a delle problematiche di natura tecnica.

Di recente un altro titolo molto pesante si è ritrovato a fronteggiare questioni di natura tecnica, ma su Steam in questo caso.