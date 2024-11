Assassin's Creed Shadows, Animus Hub gratis o no? Risponde Ubisoft

Ubisoft ha smentito le voci su un presunto sistema di battle pass a pagamento per Assassin's Creed Shadows, chiarendo che tutti i contenuti dell'Animus Hub saranno gratuiti.

L'annuncio è stato fatto dal team di sviluppo su Reddit in risposta alle recenti indiscrezioni circolate online.

La notizia arriva in un momento delicato per il lancio del nuovo capitolo della saga, previsto ora per il 14 febbraio dopo un rinvio dalla data iniziale di novembre.

Ubisoft sta cercando di rassicurare i fan dopo una serie di controversie che hanno caratterizzato la fase pre-lancio del gioco (via IGN US).

«Vogliamo chiarire che tutte le ricompense disponibili nell'Animus Hub saranno completamente gratuite», ha dichiarato Ubisoft.

«Non ci saranno abbonamenti a pagamento o battle pass nell'Animus Hub. I giocatori avranno accesso a contenuti e missioni regolari senza costi aggiuntivi.»

L'azienda ha anche annunciato l'abbandono del tradizionale modello di Season Pass con due principali espansioni a pagamento nell'anno successivo al lancio.

Viene inoltre eliminato il periodo di "accesso anticipato" che permetteva di giocare con tre giorni di anticipo pagando un extra.

Il percorso verso l'uscita di Assassin's Creed Shadows è stato finora accidentato. Alcuni fan hanno criticato presunte inesattezze storiche nella rappresentazione del Giappone feudale, costringendo gli sviluppatori a precisare che il gioco è un'opera di finzione storica coinvolgente e non una riproduzione fedele degli eventi.

Ulteriori polemiche sono sorte per l'uso non autorizzato della bandiera di un gruppo di rievocazione storica giapponese in materiali promozionali.

Nonostante le scuse, Ubisoft si è rifiutata di rimuovere l'artwork dall'artbook della Collector's Edition, provocando il malcontento del gruppo coinvolto.

La situazione si è ulteriormente complicata quando il produttore di statuette PureArts ha ritirato dal mercato una figure di Assassin's Creed Shadows per il suo design giudicato "insensibile".

Con queste mosse, Ubisoft spera di superare le recenti difficoltà e offrire ai fan un'esperienza all'altezza delle aspettative per questo nuovo capitolo della popolare saga di Assassin's Creed.