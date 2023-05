MicroSD ufficiale Switch di Zelda a meno di metà prezzo!

Se stavate cercando un'ottima offerta per comprare una scheda Micro SD per la vostra Nintendo Switch, finalmente è arrivata: Amazon, il famoso sito di e-commerce, sta offrendo un notevole sconto sulla Micro SD ufficiale per la console Nintendo, permettendovi di risparmiare ben il 53% sul prezzo di listino abituale della scheda di memoria.

La MicroSD SanDisk, prodotta con licenza ufficiale di Nintendo, ha una capacità di 64 GB e presenta caratteristiche eccellenti, ideate per garantire la migliore compatibilità con Nintendo Switch: si tratta infatti di una scheda di classe 10 U3, con velocità di trasferimento fino a 100 MB/s.

Progettata per consentirvi di installare ed avviare direttamente i vostri videogiochi preferiti dalla scheda di memoria, senza doverli spostare in quella interna della console, questa MicroSD presenta un design giallo ispirato alla serie The Legend Of Zelda, rendendola non solo efficiente ma anche esteticamente piacevole per gli appassionati di Nintendo.

La MicroSD è compatibile con tutti i modelli di Nintendo Switch, sia la versione standard, che quella Lite e OLED. Inoltre, potrete utilizzarla anche su altri dispositivi di gioco, come ad esempio il Steam Deck, grazie alla sua elevata velocità di trasferimento dei dati.

Approfittando dello sconto del 53% sul prezzo di listino, potete acquistarla ora a soli 15,99 euro, rispetto al prezzo originale di 33,99 euro.

