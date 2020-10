Le migliori schede di memoria per Switch | Ottobre 2020

Nintendo Switch è una console che ha ottenuto un successo davvero straordinario a livello mondiale grazie alla sua capacità di essere usata sia collegata alla TV di casa tramite l’apposita Dock, che in giro come una macchina da gioco portatile, come poteva essere il precedente New Nintendo 2DS XL.

Tuttavia, una della caratteristiche di certo meno esaltanti della macchina è costituita dalla sua ridotta capacità di memoria interna. Infatti, su Nintendo eShop sono presenti davvero tantissimi videogiochi, da quelli più importanti realizzati direttamente dalla casa nipponica, come The Legend Of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey, a centinaia di prodotti indie di elevata qualità, come Dead Cells o Hotline Miami Collection. I soli 32GB di memoria integrati si riempiranno ben presto e, se non vorremo continuamente cancellare e scaricare i giochi di nostro interesse continuamente, la scelta migliore è quella di dotarsi di una capiente microSD.

Nintendo Switch, grazie a recenti update del software di sistema, consente di trasferire i giochi dalla memoria interna a quella esterna, così come video, screenshot, dati di aggiornamento software e contenuti scaricabili (DLC) ma, purtroppo, tale possibilità non è permessa con i salvataggi, che dovranno risiedere obbligatoriamente sulla console o, se abbonati al servizio Nintendo Switch Online, anche sul cloud.

Il formato microSD è utilizzato da tempo in fotocamere, videocamere e, soprattutto, smartphone o tablet Android. Di conseguenza, le proposte sul mercato sono davvero parecchie e proprio per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questo articolo, che punta a consigliarvi le migliori schede di memoria per Switch, prendendo in considerazione diversi parametri di cui parliamo più nel dettaglio nella parte finale.

Le migliori schede di memoria per Switch

SanDisk Extreme PRO – La migliore scheda di memoria per Switch in assoluto per prestazioni e capienza

La SanDisk Extreme PRO è una scheda di memoria microSDXC che assicura velocità in lettura sino a 170MB/s ed in scrittura sino a 90MB/s. Realizzata e testata per funzionare in condizione estreme, impermeabile, resistente alle temperature, gli arti e ai raggi X, questa microSDXC è perfetta per tutti coloro che desiderano un prodotto durevole, affidabile e incredibilmente capiente.

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 1TB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 512GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 400GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 256GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 128GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 64GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk Extreme PRO da 32GB

SanDisk MicroSDXC ufficiale Nintendo – La migliore scheda di memoria per Switch con licenza

Se volete puntare ad una scheda di memoria per Switch il cui funzionamento è garantito direttamente dalla casa madre, non potete fare altro che dirigervi verso la Sandisk microSDXC con licenza ufficiale, contraddistinta dalla presenza del marchio Nintendo Switch ed una illustrazione a tema. Il formato più richiesto è quello da 128GB, ma sono disponibili anche i tagli da 64GB e 256GB. Si tratta di una scheda di memoria che garantisce velocità di trasferimento fino a 100MB/s in lettura per un rapido caricamento dei giochi ed è perfetta per conservare tutti i propri giochi preferiti in un unico posto.

» Clicca qui per acquistare SanDisk microSDXC ufficiale da 256GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk microSDXC ufficiale da 128GB

» Clicca qui per acquistare SanDisk microSDXC ufficiale da 64GB

Samsung EVO Plus – La migliore scheda di memoria per Switch come rapporto prezzo/prestazioni

Se desiderate espandere la memoria del vostro Switch e cercate un giusto equilibrio tra prezzo e prestazioni, la Samsung EVO Plus è quella che fa per voi. Il dispositivo, commercializzato anche con un pratico adattatore SD, offre velocità massime in lettura e scrittura rispettivamente di 100 MB/s e 90GB/s ed è dotata di un’interfaccia UHS-I grado 3. Non mancano quattro livelli di protezione (impermeabile, resistente alla temperatura, ai raggi X ed ai campi magnetici) per garantirvi una completa affidabilità.

» Clicca qui per acquistare Samsung EVO Plus da 512GB

» Clicca qui per acquistare Samsung EVO Plus da 256GB

» Clicca qui per acquistare Samsung EVO Plus da 128GB

» Clicca qui per acquistare Samsung EVO Plus da 64GB

» Clicca qui per acquistare Samsung EVO Plus da 32GB

Lexar Professional 633x – La migliore scheda di memoria per Switch economica di elevata capienza

Lexar produce delle schede di memoria per Switch che, ad un prezzo contenuto, offrono una capienza notevole e prestazioni più che buone per un rapido caricamento dei giochi. Queste microSD di classe 10 sfruttano la tecnologia UHS-I per offrire prestazioni ad alta velocità, garantendo velocità di trasferimento sino a 95 MB/s.

» Clicca qui per acquistare Lexar Professional 633x da 512GB

» Clicca qui per acquistare Lexar Professional 633x da 256GB

» Clicca qui per acquistare Lexar Professional 633x da 128GB

» Clicca qui per acquistare Lexar Professional 633x da 64GB

» Clicca qui per acquistare Lexar Professional 633x da 32GB



Netac – La migliore scheda di memoria per Switch ultra economica

Netac è una compagnia cinese che si è affacciata solo recentemente sui lidi occidentali, proponendo schede di memoria dotate di un ottimo rapporto prezzo prestazioni. Per l’impiego con Nintendo Switch vi consigliamo di puntare al formato da 128GB, che potete portarvi a casa per meno di 20 euro. La scheda microSDXC offre velocità in lettura sino a 100MB/s ed in scrittura pari a 30MB/s. Il dispositivo è anche resistente all’acqua, alle alte temperature e raggi X, assicurandovi un’elevata durata anche nelle situazioni più impegnative.

» Clicca qui per acquistare Netac da 128GB

» Clicca qui per acquistare Netac da 64GB

» Clicca qui per acquistare Netac da 32GB

» Clicca qui per acquistare Netac da 16GB

Come scegliere le migliori schede di memoria per Nintendo Switch

Formati e capacità

Nintendo Switch è in grado di accettare schede di memoria microSD in formato standard, microSDHC e microSDXC. Una volta comprese le varie tipologie di schede di memoria compatibili con Nintendo Switch, la seconda cosa da tenere in considerazione è la capacità, cioè la quantità di informazioni che è possibile memorizzare al suo interno. Le microSD standard possono spingersi sino a 2GB, mentre le microSDHC partono da 4GB ed arrivano sino a 32GB ed infine le microSDXC propongono tagli da 64GB in su (ricordando che il taglio massimo supportato dalla console è di ben 2TB).

Velocità

È particolarmente importante anche la velocità di trasmissione dei dati per non compromettere i tempi di caricamento. Per questo motivo bisogna verificare il valore di due velocità distinte: una riguarda la velocità di scrittura dei file, mentre la seconda è inerente alla velocità di trasmissione interna del bus dati. Per capire le velocità raggiunte dalla scheda di memoria viene impressa la sigla U (che sta per UHS) con all’interno un numero che può essere “1” o “3”, seguito da un numero romano. U1 indica che la velocità del bus è pari a 104MB/s, mentre U3 si spinge sino a 312MB/s. I numeri romani “I” e “II” indicano, rispettivamente, che la velocità minima garantita in scrittura è pari a 10MB/s e 30MB/s. Ovviamente, questi sono puramente dati indicativi, che non specificano di preciso le velocità in lettura e scrittura della scheda, le quali sono spesso e volentieri riportate direttamente sulla confezione e per questo motivo vi consigliamo di consultare la scheda tecnica completa per l’elenco di tutte le specifiche.

Brand ed affidabilità

Raccomandiamo ai nostri lettori di acquistare microSD prodotte da brand affidabili e con la cui affidabilità è garantita, come quelle proposte in questo articolo. Soprattutto, è bene anche considerare il punto vendita o store online dove effettuate l’acquisto, dato che potreste incappare in fake, anche se ben realizzati, che potrebbero danneggiare il lettore di schede presente sulla console, come successo ad alcune persone. Per i prodotti spediti e venduti da Amazon, ovviamente, questo problema non si pone, in quando la loro autenticità viene garantita direttamente dal noto colosso dell’e-commerce.