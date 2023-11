Microfono HyperX Quadcast, perfetto per lo streaming e con uno SCONTO IMPERDIBILE!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se state cercando di completare la vostra postazione da streaming con un ottimo microfono, in questo momento potete approfittare del corposo sconto su HyperX Quadcast, che potete portare a casa risparmiando il 14% sul prezzo abituale, e molto di più sui 139,99 euro normalmente previsti di listino.

HyperX Quadcast, chi dovrebbe acquistarlo?

HyperX Quadcast è un microfono pensato specificamente per lo streaming, che unisce le funzionalità a un look davvero accattivante, ideale per chi ha allestito una postazione in cui anche il microfono fa parte della scena ed entra nell'inquadratura.

Dotato di un condensatore con quattro diversi pattern (bidirezionale per le interviste, cardioide per lo streaming e il doppiaggio, omnidirezionale per catturare tutti i suoni intorno a voi e stereo per usare due canali, come nei video ASMR), il microfono include anche un supporto che vi permette di evitare le vibrazioni e gli scossoni, mantenendo sempre intatta la qualità sonora, anche in caso di urti sulla scrivania.

Inoltre, è possibile toccare il microfono per disattivarlo rapidamente – in caso ci siano rumori che non volete far sentire al vostro pubblico. Si tratta, quindi, di una soluzione di grande qualità e di grande accessibilità, dal momento che tutte le feature sono accessibili anche a chi è alle prime armi con i microfoni e con lo streaming.

A questo si sposa il fatto che sia un microfono USB, quindi non avete bisogno di schede audio specifiche: basterà collegarlo al vostro PC per iniziare a utilizzarlo.

Vi invitiamo anche a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta. Tuttavia, consigliamo di fare presto, poiché le scorte potrebbero esaurirsi velocemente.

Questa promozione è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo del rivenditore online Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi ridotti, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon