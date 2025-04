Metro 2033 Redux gratis su GOG e Steam, ancora per poco

Nel 2025 Metro 2033 compie 15 anni, così potrete avere la possibilità di riscoprirlo grazie a Metro 2033 Redux che sarà gratis per un periodo limitato.

Il titolo post-apocalittico sarà infatti disponibile gratuitamente su GOG e Steam fino al 16 aprile prossimo, per celebrare l'importante anniversario della serie. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare le rispettive pagine del gioco sugli store digitali menzionati.

Metro 2033, con la sua narrazione concentrata e la sua ambientazione claustrofobica nei tunnel della metropolitana moscovita, rappresenta un'esperienza densa e focalizzata che non sacrifica la qualità per la quantità.

La serie Metro, nata dall'adattamento del romanzo omonimo di Dmitry Glukhovsky, ha saputo conquistare nel tempo una solida base di fan grazie alla sua narrazione matura, all'ambientazione unica e al gameplay che mescola elementi di sopravvivenza, horror e azione in prima persona.

La versione Redux non è una semplice riedizione del gioco originale, ma una completa ricostruzione utilizzando il motore 4A Engine, lo stesso impiegato per il sequel Metro: Last Light. Questo aggiornamento ha portato significativi miglioramenti tecnici, inclusi effetti di illuminazione più realistici, un sistema fisico potenziato e condizioni meteorologiche dinamiche che rendono l'atmosfera ancora più immersiva.

Uno degli aspetti più interessanti di questa versione Redux è l'implementazione della tecnologia NVIDIA PhysX a 64 bit, che garantisce la piena compatibilità con le più recenti schede grafiche, incluse le nuovissime RTX serie 50. Si tratta di un vantaggio non da poco, considerando che le versioni originali di Metro 2033 e Metro: Last Light utilizzavano PhysX a 32 bit, causando problemi di compatibilità con l'hardware più recente quando si attivavano gli effetti fisici avanzati.

Metro 2033 Redux offre simulazioni particellari dinamiche, detriti realistici e simulazioni di tessuti che, pur non raggiungendo la complessità di quanto visto in Last Light, contribuiscono a creare un mondo coerente e credibile.

La versione GOG presenta il vantaggio di essere completamente priva di DRM, offrendo quindi maggiore libertà di utilizzo e portabilità.