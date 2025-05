5 giochi gratis dicono addio a Game Pass il 31 maggio

Microsoft ha svelato la lista dei giochi che si preparano a dire addio al servizio Xbox Game Pass alla fine di maggio 2025.

Come di consueto, l’annuncio arriva a circa due settimane dalla data effettiva della rimozione, permettendo agli abbonati (se non lo siete usate Amazon) di organizzarsi e magari concludere qualche partita in sospeso.

Il titolo che senza dubbio spicca nella lista è Remnant 2, acclamato sparatutto cooperativo sviluppato da Gunfire Games, che fin dalla sua uscita nel 2023 ha conquistato la community grazie al suo mix ben riuscito di meccaniche soulslike, loot, cooperativa online e ambientazioni dark fantasy post-apocalittiche.

Ecco l’elenco completo dei titoli che lasceranno il servizio il 31 maggio 2025:

Cassette Beasts (Console, PC)

Firework (PC)

HUMANITY (Console, PC)

Remnant 2 (Console, PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Console, PC)

Tutti questi giochi saranno disponibili per l'acquisto con uno sconto minimo del 20% fino al momento della rimozione, e alcuni potrebbero beneficiare di promozioni extra all’interno delle prossime offerte dello store Xbox.

Inoltre, anche se la data di rimozione indicata è il 31 maggio, non è raro che Microsoft decida all’ultimo di prorogare temporaneamente la permanenza di alcuni titoli, come accaduto in passato.

Per il momento non è ancora stata rilasciata la lista ufficiale dei giochi in uscita a giugno 2025, ma alcuni indizi già suggerivano che Slayers X fosse destinato a lasciare il catalogo a breve – cosa ora confermata.

La rimozione di Remnant 2 rappresenta una perdita importante. Per chi non l’ha ancora provato, queste due settimane sono l’occasione perfetta per tuffarsi nel gioco con qualche amico prima che venga rimosso.

Menzione d’onore anche a Cassette Beasts, uno di quei giochi indipendenti che meriterebbero molta più attenzione: creativo, pieno di stile e con un sistema di fusione dei mostri sorprendentemente profondo.

La rotazione del catalogo è una parte inevitabile del modello Game Pass, e anche se è comprensibile dal punto di vista economico e contrattuale, fa sempre un po’ male vedere titoli validi uscire, soprattutto quando si tratta di produzioni che possono ancora offrire ore di divertimento.

Vero anche che i maggio i nuovi arrivi non sono stati per niente male, aspettando la seconda ondata a breve.