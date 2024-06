Metal Slug Tactics non è scomparso: c'è la data di uscita

Ricordate Metal Slug Tactics? Se la risposta è "no", non preoccupatevi: è del tutto normale. Per fortuna non è scomparso del tutto.

Il titolo è stato mostrato per la prima volta durante l'E3 2021, ovvero quella fiera di un'epoca lontana che, in quella particolare edizione, era stato mandato in onda completamente online per via del lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19.

Un'edizione già monca di sua per ovvi motivi, che ha segnato l'inizio della fine dell'Electronic Entertainment Expo che ora, come sapete, è morta definitivamente.

Ma Metal Slug Tactics non è scomparso, perché proprio oggi è stato condiviso un nuovo trailer del gioco che conferma il periodo di uscita:

Dotemu conferma che Metal Slug Tactics arriverà nell'autunno del 2024, anche su più piattaforme rispetto a quelle che erano state annunciate.

Annunciato originariamente per Nintendo Switch e PC, Metal Slug Tactics è stato oggi aggiornato a una versione multipiattaforma completa con versioni PS5 e PS4, e uscirà verso la fine di quest'anno.

Dalle nuove informazioni emerse da Dotemu, nel gioco formeremo una squadra dall'amato roster di combattenti di Metal Slug, ognuno armato con equipaggiamenti unici, prima di scontrarsi con i famigerati nemici del gioco in combattimenti che metteranno alla prova l'intuizione e l'efficienza.

Sopravvivere agli scontri a fuoco con nemici di rango inferiore porterà a battaglie cruciali contro boss come la nave da guerra lanciamissili rivelata nel trailer qui sopra: queste minacce di dimensioni titaniche si frappongono tra gli eroi di Metal Slug Tactics e la loro marcia verso nuove aree più profonde dietro le linee nemiche.

Ovviamente non vediamo l'ora di giocarci.

L'estate dei videogiochi promette di essere comunque foriera di grandi annunci: qui potete trovare tutti gli appuntamenti della Summer Game Fest 2024.

