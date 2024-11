Metal Gear Solid Delta nasce per i nuovi fan: «Non hanno più familiarità con la serie»

Diverse generazioni sono cresciute con il franchise di Metal Gear Solid, ma sono ormai passati quasi 10 anni dall'uscita del quinto e ultimo capitolo, se escludiamo naturalmente lo spin-off Survive e la recente Collection.

Di conseguenza, anche se può sembrare estremamente strano da immaginare, esiste un'intera generazione di nuovi giocatori che potrebbe non aver mai toccato con mano nemmeno un capitolo di questa saga.

Konami sta lavorando molto al revival delle sue storiche IP proprio per evitare questo fenomeno: con il remake di Silent Hill 2 ha ottenuto ottimi risultati e il publisher si augura di poter ripetere lo stesso fenomeno con Metal Gear Solid Delta, remake del terzo capitolo che, a livello cronologico, è in realtà il primo episodio (potete prenotarlo su Amazon).

In un'intervista rilasciata al magazine Play (via GamesRadar+), il producer Noriaki Okamura ha ammesso che la paura di Konami era proprio lasciarsi scappare le nuove generazioni, cosa che ha spinto il publisher a supportare lo sviluppo di Metal Gear Solid Delta:

«Una delle cose che in generale ci ha fatto scattare la scintilla per fare il remake è che abbiamo capito che molte delle nuove generazioni più giovani di giocatori non hanno più familiarità con la serie Metal Gear Solid».