Metal Gear Solid Delta sarà più "fresco" dell'originale

Metal Gear Solid Delta porta con sé un carico importante di aspettative viste la qualità della produzione originale di Konami, che il team di sviluppo rispetterà completamente adottando però degli accorgimenti per rendere più moderna la produzione.

Come segnala il produttore Noriaki Okamura (tramite Wccftech), Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non solo avrà un aspetto moderno, ma offrirà anche un'esperienza di gioco aggiornata, pur mantenendo l'essenza dell'originale.

Okamura ha spiegato che l’obiettivo principale del team è stato mantenere intatta la sensazione del gioco originale senza renderlo datato, una sfida che ha richiesto di modernizzare il gameplay per adattarlo ai miglioramenti grafici.

Sapevamo già che la nuova telecamera ha permesso al team di aggiornare l'esperienza in maniera considerevole, e sembra che Delta sia ancora più elaborato in questo senso.

Alcune meccaniche dell'originale non risultavano più appropriate con il nuovo look. La nuova configurazione dei comandi di Metal Gear Solid Delta giocherà un ruolo chiave, permettendo ai giocatori di vivere un’esperienza che si rifà all’originale ma con un'impostazione rinnovata.

Tuttavia, sono stati evitati cambiamenti eccessivi, per evitare di distorcere l’esperienza autentica tanto cara ai fan. L'obiettivo è quindi far sentire i giocatori di lunga data nostalgici, pur offrendo un gameplay in linea con le aspettative attuali.

Il remake, previsto per il 2025, arriverà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Sebbene una data esatta non sia ancora confermata, seguiranno aggiornamenti per annunciare la data di uscita. Nel frattempo potete già ordinarlo su Amazon al miglior prezzo.

La situazione attuale del gioco solleva dubbi sui tempi di sviluppo del remake, molto atteso dai fan della serie, che ancora non ha effettivamente una finestra di uscita nel calendario di Konami per il 2025.

Anche se, almeno, sappiamo che il titolo è giocabile dall'inizio alla fine, quindi speriamo che ci possano essere presto delle novità.