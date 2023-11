Metal Gear Solid Master Collection, nuova patch: ecco cosa cambia

Konami aveva reso noto che i problemi della Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarebbero stati risolti dopo il lancio, e infatti è ora il momento di un nuovo update.

Lasciando da parte il quinto episodio (che trovate ) la trilogia classica è stata rispolverata in una compilation tanto amata quanto odiata.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo spiegato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che alcuni giorni fa Konami ha diffuso l'elenco delle note della patch 1.3.0 di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, è tempo di un nuovo aggiornamento.

Come riportato anche da PlayStationLifestyle, Konami ha rilasciato un aggiornamento per alcuni dei titoli inclusi in Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, risolvendo anche i problemi relativi ai Trofei che affliggevano la versione PS4.

L'editore ha anche dichiarato che sta attualmente indagando su tutti i problemi noti non inclusi nell'aggiornamento, quindi aspettatevi un'altra patch a tempo debito.

Le note complete della patch per l'aggiornamento sono le seguenti:

METAL GEAR SOLID 2: Sons of Liberty - Versione Master Collection

Cambiato il browser di gioco in Microsoft Edge (Xbox Series X|S)

Corretto un problema per cui a volte i trofei non venivano sbloccati correttamente (PlayStation 4)

Si noti che alcuni trofei non possono essere sbloccati immediatamente dopo il caricamento dei dati di salvataggio, anche se i requisiti sono stati precedentemente soddisfatti. I requisiti di questi trofei devono essere soddisfatti nuovamente per poter essere sbloccati.

Risolti alcuni problemi minori e apportati ulteriori aggiustamenti (Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4)

METAL GEAR SOLID 3: Snake Eater - Versione Master Collection

Cambiato il browser di gioco in Microsoft Edge (Xbox Series X|S)

Corretto un problema per cui a volte i trofei non venivano sbloccati correttamente (PlayStation 4)

Si noti che alcuni trofei non possono essere sbloccati immediatamente dopo il caricamento dei dati di salvataggio, anche se i requisiti sono stati precedentemente soddisfatti. I requisiti di questi trofei devono essere soddisfatti nuovamente per poter essere sbloccati.

Risolti alcuni problemi minori e apportate ulteriori modifiche (Xbox Series X|S, PlayStation 4)

Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake - versione Master Collection

Cambiato il browser di gioco in Microsoft Edge (Xbox Series X|S)

Risolto un problema per cui a volte i trofei non venivano sbloccati correttamente (PlayStation 4).

Si noti che alcuni trofei non possono essere sbloccati immediatamente dopo il caricamento dei dati di salvataggio, anche se i requisiti sono stati precedentemente soddisfatti. I requisiti di questi trofei devono essere soddisfatti nuovamente per poter essere sbloccati.

Risolti alcuni problemi minori e apportate ulteriori modifiche (Xbox Series X|S, PlayStation 4)

Restando in argomento, potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection.

Sempre per quanto riguarda i vecchi e indimenticati Metal Gear, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e altro.