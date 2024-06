Metal Gear Solid Delta avrà una Collector's Edition in Europa?

Da qualche giorno, Konami ha aperto i pre-ordini di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake dell'amato Metal Gear Solid 3, che proprio quest'anno compie vent'anni.

Tuttavia, come vi abbiamo raccontato, in Europa al momento abbiamo visto una edizione standard e una Deluxe, che include alcune piccole chicche come la steelbook e altri oggetti da collezione.

Negli Stati Uniti, però, è stata presentata una Collector's Edition (che è andata subito a ruba), che per $200 propone insieme al gioco anche un diorama di Snake.

Konami ha precisato che questa stessa Collector's non arriverà in Europa, ma cosa dobbiamo aspettarci?

Metal Gear Solid Delta Collector's Edition: arriverà in Europa?

Attraverso il suo sito ufficiale, Konami ha fatto sapere che il mercato europeo vedrà l'arrivo di una sua edizione "Collector's Pack", che sarà diversa da quella americana e che non è stata ancora svelata.

Non ci è dato sapere quando sarà mostrata e quali contenuti proporrà, ma sul sito ufficiale leggiamo:

«In aggiunta, un Collector's Pack sarà reso disponibile nei mercati EMEA, differente dalla Limited Collector's Edition del mercato americano, con i dettagli integrali che saranno annunciati in seguito».

Per il momento, quindi, sarà necessario aspettare che l'edizione da collezione per il nostro mercato possa venire presentata. Come sempre, vi riferiremo i suoi contenuti e il prezzo appena le informazioni trapeleranno online.

Cosa include la Collector's Edition americana?

All'interno dell'edizione americana vengono proposti:

Una copia del gioco in una speciale scatola celebrativa;

La Steelbook con artwork originale di Yoji Shinkawa;

Patch celebrativa del primo salto HALO;

Tesserino di Snake;

Patch dell'unità FOX in tessuto;

Diorama terrario che ricrea la scena iniziale della Missione Virtuosa, con Snake che deve recuperare il suo zaino.

Potete trovare tutti i dettagli sul pre-ordine di Metal Gear Solid Delta nel nostro articolo completo.