Metal Gear Solid 3 svela la vera identità di una doppiatrice misteriosa

Konami ha recentemente sorpreso i fan di Metal Gear Solid rivelando che la doppiatrice Jodi Benson, conosciuta per essere la voce originale di Ariel ne La Sirenetta della Disney, ha interpretato il personaggio di EVA in Metal Gear Solid 3: Snake Eater, accreditata come "Suzetta Minet".

Questa notizia arriva a distanza di quasi vent’anni dall’uscita del gioco (che trovate nella collection su Amazon), sollevando interesse e curiosità fra i fan del franchise.

EVA, una spia carismatica e uno dei personaggi centrali del gioco, è stata apprezzata per la sua voce distintiva e la profonda caratterizzazione, ma l'identità della sua doppiatrice non era mai stata confermata ufficialmente fino ad oggi.

Jodi Benson, celebre principalmente nel mondo dell'animazione, ha dunque portato la sua voce in un contesto decisamente diverso, come riportato anche su ResetEra.

Il suo coinvolgimento in Metal Gear Solid 3 rappresenta un dettaglio significativo per gli appassionati del titolo e arricchisce la narrativa di una serie che è già rinomata per l'attenzione ai dettagli e per la qualità dei suoi doppiatori.

La rivelazione apre un nuovo capitolo nella storia del gioco, portando gli appassionati a rivalutare la complessità del personaggio di EVA e ad apprezzare la versatilità di Benson.

EVA, una delle figure più enigmatiche del titolo, è una spia alleata di Naked Snake, e la sua interpretazione ha sempre contribuito alla complessità emotiva e narrativa dell’avventura (tranquilli, non farò spoiler).

L’annuncio ha già suscitato numerose reazioni sui social, dove i fan hanno espresso sorpresa e apprezzamento per la conferma della partecipazione di Jodi Benson.

Molti si sono detti sorpresi, non avendo mai immaginato che la stessa voce che ha animato Ariel potesse essere dietro un personaggio così diverso per tono e stile come EVA.

Konami, da parte sua, sembra intenzionata a mantenere vivo l’interesse per il franchise con annunci e conferme che riportano i fan nel mondo di Metal Gear Solid.

In attesa di eventuali altri annunci, come la data di uscita di Metal Gear Solid Delta, i giocatori di lunga data hanno ora un nuovo motivo per riscoprire Snake Eater e approfondire le sfumature del personaggio di EVA.