Metal Gear Solid 1 Remake non esiste, ma un fan lo ha creato

Un appassionato ha ricreato l'area iniziale del primo Metal Gear Solid utilizzando l'Unreal Engine 5, offrendo uno sguardo su come potrebbe apparire un remake moderno del classico gioco per PlayStation.

Considerando la popolarità gioco (che trovate anche nella collection su Amazon), la cosa sorprende due volte.

Questo, considerando anche che i fan sono in trepidante attesa del remake ufficiale di Snake Eater, ancora senza data di uscita.

Il video, pubblicato sul canale "EnzoElRich", mostra il famoso livello iniziale con grafica aggiornata e prospettive sia in prima che in terza persona, come riportato anche da DSO Gaming.

Questo progetto amatoriale dà un'idea di come potrebbe essere un remake ufficiale di Metal Gear Solid utilizzando le tecnologie grafiche più recenti.

Nonostante sia opera di una sola persona, il risultato è notevole, specialmente per quanto riguarda gli ambienti e la visuale in prima persona.

Il creatore ha implementato anche alcune meccaniche di gameplay di base, anche se non completamente rifinite.

Il remake fan-made è stato realizzato principalmente come progetto portfolio e non è prevista alcuna versione giocabile per il pubblico.

Attualmente Konami non ha annunciato piani per un remake ufficiale del primo Metal Gear Solid, essendo appunto concentrata sul remake di Metal Gear Solid 3.

Negli ultimi anni sono emersi numerosi progetti amatoriali che ricreano giochi classici utilizzando l'Unreal Engine 5. Questi esperimenti permettono ai fan di immaginare come potrebbero apparire i loro giochi preferiti con una grafica completamente rinnovata.

Il progetto di Metal Gear Solid si inserisce in questo filone, mostrando come un classico intramontabile possa beneficiare delle tecnologie grafiche moderne pur mantenendo intatta la sua essenza.

Resta da vedere se in futuro Konami deciderà di realizzare un remake ufficiale del primo capitolo della serie, ancora molto amato dai fan.

Restando in tema, mesi fa il bravissimo Edoardo Di Savina ha deciso di ricreare l'iconica sequenza introduttiva di Sons of Liberty nello splendore dell'Unreal Engine 5.

Infine, quali sono gli episodi della saga Metal Gear che hanno avuto maggior successo di vendite? Eccoli.