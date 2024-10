Quali sono i Metal Gear più venduti? Ce lo svela un'infografica

È un periodo piuttosto movimentato per gli amanti della saga Metal Gear, che da poco hanno assistito al lancio del cofanetto Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che sono ora in attesa del Vol. 2 e che, intanto, stanno anche aspettando di scoprire la data di lancio di Metal Gear Solid Delta – con non indifferente curiosità, considerando che Konami ha gestito ottimamente Silent Hill 2 Remake.

Così, per ingannare l'attesa di ulteriori novità, il noto profilo social Metal Gear Network ha creato una interessante infografica dedicata alle vendite della saga, mettendo insieme i numeri raccolti dalle wikia, che a loro volta si rifanno ai dati di Konami, di Famitsu, di NPD, di Steam e di PlayStation.

Advertisement

La chart, che include i giochi sviluppati direttamente di Konami (ma abbiamo inserito nella nostra chart qui sotto anche Metal Gear Rising, sviluppato esternamente da PlatinumGames), fa riferimento soprattutto ai giochi canonici, quindi non ci sono opere come Metal Gear Ac!d e Metal Gear Solid: Portable Ops.

I numeri tengono conto delle vendite della Master Collection Vol. 1, quindi i numeri di Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid: Special Missions, Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 sono influenzati anche dall'andamento del cofanetto. Vediamoli.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

I Metal Gear più venduti

Metal Gear Solid 2 - 9,8 milioni di copie Metal Gear Solid V: The Phantom Pain - 9,6 milioni Metal Gear Solid - 8,3 milioni Metal Gear Solid 3: Snake Eater - 7,5 milioni Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - 7 milioni Metal Gear Solid V: Ground Zeroes - 5,3 milioni Metal Gear Rising: Revengeance - 5,3 milioni Metal Gear - 3,6 milioni Metal Gear Solid: Peace Walker - 3,4 milioni Metal Gear 2: Solid Snake - 2,6 milioni Metal Gear Solid: Special Missions - 1,9 milioni

Uscito nel cuore della generazione PS2, Metal Gear Solid 2 è stato quello di maggior successo commerciale: un dato molto interessante, considerando che è uno dei capitoli più divisivi – per le tematiche inquietantemente attuali e per alcune scelte estremamente coraggiose, dopo il grande successo di Metal Gear Solid, che non vi spoileriamo nemmeno così tanti anni dopo.

Lo insegue a cortissima distanza il titanico Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultima uscita della saga firmata dall'autore Hideo Kojima e dalla sua Kojima Productions, arrivata nel 2015 e ancora oggi ricordata sia per il gameplay godibilissimo che per il suo sviluppo molto travagliato – al punto che manca letteralmente un pezzo del gioco e alcune parti narrative rimangono sospese, risolte solo da un video work-in-progress che venne incluso tra i bonus per le edizioni speciali.

Il podio è chiuso dall'eterno Metal Gear Solid, arrivato in un'epoca in cui il videogioco iniziava ad assumere maggiore capillarità e oggi di sicuro tra i più difficili da proporre alle nuove generazioni di giocatori, per via del comparto tecnico e della videocamera fissa (iconica), dall'alto. Gli farebbe bene un remake (uno che tenga fede alla sua epicità e non uno quasi parodistico come The Twin Snakes, ndr), ma – se dovesse realizzarlo – Konami lo farà senza nessuna fretta, e va bene così.

Nel complesso, i dati ufficiali di agosto 2024 riferiscono che Metal Gear ha venduto quasi 62 milioni di copie dal 1987 a oggi: vedremo come questi dati saranno influenzati da Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che è particolarmente atteso.